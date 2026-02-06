台美合作新發展 勁蜂四型無人機在美通過整合測試

Kratos和中科院團隊合作研改新型勁蜂四型無人機。（資料照片／張哲偉攝）





美國國防安全與全球市場技術領導廠商Kratos公司與中科院今天（6日）共同宣布，雙方合作開發「勁蜂四型」無人機系統，已成功在美國通過整合測試，未來將在台灣進行量產，目標是幫助台灣實現「可負擔的大量戰力」，以提升戰力規模，並兼具嚇阻能力。

Kratos公司表示，在經過數個月的規劃、設計及雙方各自設施中的子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供的酬載及任務系統，確認其能在無需修改原始設計的情況下，與「勁蜂四型」飛行器順利整合並具備作戰能力，此項里程碑確立了今年稍晚進行飛行測試的基準。

Kratos無人系統事業部總裁Steve Fendley表示，此次雙方成功完成測試，代表能夠推進至飛行測試階段的重要里程碑，不僅驗證了技術方案的可行性，並進一步證明雙方技術團隊合作所帶來的價值；且此成果將成為 Mighty Hornet IV 計畫的跳板，並促成未來在Kratos其他飛行器與中科院系統與技術方面的進一步合作。

勁蜂四型延續高速性能 可負擔大量戰力





Kratos公司指出，「勁蜂4型」延續 MQM-178 平台之高速性能，包括最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過3萬5000英呎的作業高度。

此外，「勁蜂四型」無人機系統不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能並已在多項聯合作戰演練中展現成果。近期展示已證明MQM-178 於有人與無人協同作戰（MUM-T） 及 巡飛攻擊彈（Loitering Munition） 任務中的適應能力與可靠性，並驗證其優異飛行特性。





Kratos公司說明，此計畫最終目標是在台灣部署大量 「勁蜂四型」無人機系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並投入作戰部署。此合作結合美國 Kratos 成熟的無人機平台 Firejet 與台灣中科院酬載技術，象徵2國及2機構間的重要合作，藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。（責任編輯：殷偵維）

