台美合作新頁！中科院勁蜂四型完成地面測試 農曆年後飛測可在台落地生產

中科院與美國Kratos魔改MQM-178的「勁蜂四型」無人機，已經完成面測試，未來在完成飛測後，即可在台灣落地生產。（圖片來源／Kratos）

中科院與美國Kratas公司合作的「勁蜂四型」（MQM-178 Firejet）長程攻擊無人機傳來好消息，已在5日於美國完成地面測試，預計於農曆年後進行實彈射擊，預期能順利完成最後飛測後，即可來台「落地生產」。

小檔案： 勁蜂型型技術規格 極速：可達0.8馬赫（高次音速）。 靈敏度：具備高G力機動性能。 升限：作業高度超過 35000 英呎。 多元任務：具備「有人與無人協同作戰」（MUM-T）及「巡飛攻擊彈」（自殺式無人機）之轉換能力。

MQM-178從靶機變身為戰場殺手的「勁蜂四型」，最終目標是在台灣大量部署，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰。

對比「勁蜂四型」與原版的MQM-178，機鼻有著明顯不同，從圓椎體改版為圓椎體，明顯為搭載中科院的子系統，判斷應具全天候偵察與目標自動追蹤與鎖定功能。

機鼻升級具偵察鎖定功能，女武神成下一步合作目標？

值得注意的是，Kratos所發布的照片中，特別將MQM-178與女武神（Valkyrie）無人機放在一起合影，並在新聞中特別強調，這項合作「也為未來與其他Kratos以及其他系統開展了技術條件。」，未來是否會與中科院進一步合作女武神生產，充滿想像空間。

後方為女武神XQ-58A，前方為「勁蜂四型」無人機，為後續合作增添聯想。（圖片來源／Kratos）

小檔案： Valkyrie為「忠誠僚機」，可由有人機或無人控制，以完成偵察等任務，或在受到攻擊時吸收敵人的火力，並採用隱形技術，具有帶卷邊的梯形機身、V 型尾翼和S 型進氣道。 XQ-58也可以作為無人機群的一部分群飛，可以進行常規起飛和降落，也可以從支援艦、貨櫃和半掛卡車的「發射模組」進行發射。 Kratos 正在開發的至少五種女武神衍生型，包括可以執行電子戰，壓制敵方防空系統（SEAD）的任務，以及可在機翼下掛架攜帶AIM-120先進中程空對空導彈等不同功能。

Kratos表示，「勁蜂四型」攻擊型無人機的整合測試。此舉標誌著台美在無人機戰術領域邁入新里程碑，旨在透過「可負擔的大量戰力」（Affordable Mass），在台灣建立具備高規模部署能力的無人機隊。

Kratos指出，在經過數個月的規劃、設計及雙方各自設施中的「子系統」測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供的酬載／任務系統，確認其能在無需修改原始設計的情況下，與順利整合並具備作戰能力。這項里程碑，確立近期即進行飛行測試的基準。

為此，中科院技術團隊本週已前往Kratos位於美國奧克拉荷馬市的設計與生產設施，以完成需求確認與設計定案，未來完成飛測後，即可在台灣落地生產。

具無人協調作戰能力，具成本效益可負擔大量戰力關鍵

Kratos無人系統事業部總裁Steve Fendley表示：「此次雙方成功完成測試，代表能夠推進至飛行測試階段的重要里程碑。這不僅驗證了技術方案的可行性，更重要的是證明雙方技術團隊合作所帶來的價值。

Steve Fendley並強調，此一成果將成為「勁蜂四型」計畫的跳板，並可能促成「未來在Kratos其他飛行器，與中科院系統與技術方面的進一步合作。」

改裝後的MQM-178已轉型理想的作戰基礎平台，不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能，並已在多項聯合作戰演練中展現成果。

近期展示證明，MQM-178可在有人與無人協同作戰（MUM-T），及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）的各項任務中，相關適應能力與可靠性，並驗證其優異飛行特性。

這項合作結合Kratos成熟的無人機平台，與台灣中科院的酬載技術，象徵台美重要合作。藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短。

此一策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

