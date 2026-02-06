台美合作曝光！Kratos與中科院聯手 勁蜂四型無人機測試成功

美國克拉托斯防務公司（Kratos Defense）與國家中山科學研究院成功測試新型噴射動力攻擊無人機，旨在快速提升台灣應對大陸的大量低成本無人機部署能力。克拉托斯防務公司6日發表聲明指出，雙方工程師在位於美國奧克拉荷馬市的設施進行測試，成功驗證台灣任務酬載與「勁蜂四型」（Mighty Hornet IV）攻擊無人機的整合。

「勁蜂四型」與中科院技術團隊。（圖／翻攝Kratos Defense官網）

《路透社》6日報導，克拉托斯防務公司稱此次測試為「里程碑」，可能為該公司與台灣最高軍事研究機構國家中山科學研究院（NCSIST）的深度合作鋪路。中科院在聲明中形容此計畫為「美台國防科技合作的新里程碑」，強調這類合作能縮短開發時程，滿足台灣「快速反制與源頭打擊」的軍事需求。

「勁蜂四型」被定位為低成本、類似巡航飛彈的武器系統。克拉托斯防務公司表示，雙方目標是在台灣部署「大量」此類系統，作為嚇阻與戰時資產。此合作案背景為台灣尋求擴大與美國的安全合作，包括聯合開發與製造武器，而大陸方面則持續加大軍事壓力。

據《Etoday》報導，中科院表示，該合作案，在技術上，提升台灣無人機自主整合能量；戰略上，展現更緊密的防衛合作關係；產業上，則建立可外銷的軍工合作模式，此案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。

