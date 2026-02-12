台美合作深化！Shield AI宣布與中科院簽約：協助台灣「打造尖端AI無人系統」

國軍近年朝不對稱戰略發展，中科院也在去年國防展展出多項無人載具，而近期美商Shield AI宣布，已與中山科學研究院（NCSIST）簽署合約，攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署；此次合作將把 Shield AI 的 Hivemind 平台整合至中科院的智慧型無人系統中，涵蓋軟體研發與實際部署應用。

根據Shield AI官網指出，依據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製之AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統／蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統；本合作結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合至本土研發載台，並同時透過Shield AI所提供之Hivemind即用型整合方案，於中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

