台美合作？國共框架？苗博雅分析「兩道菜」：國人應做對的選擇！

國共智庫論壇今（3）日上午在北京舉行，中國國台辦主任宋濤老調重彈「反台獨、堅持九二共識」，國民黨副主席蕭旭岑更提出「兩岸人民同屬中華民族」的說法。社民黨台北市議員苗博雅直言，國民黨現在狀態叫做「圖窮匕見」，鄭麗文終於讓國民黨的真面目露出來。她認為，目前檯面上有「台美加深合作」和「國共和平框架」這「兩道菜」，台灣民眾有權為自己也為未來子孫，「選對那道對的菜」。

苗博雅在《台灣向前行》節目中指出，鄭麗文當選黨主席後祭拜過被處決的共諜吳石，更加碼表態「自己是台灣人也是中國人」，「讓台灣人變中國人」的企圖講得非常直白。苗博雅認為，連鄭麗文找來的副主席蕭旭岑，如今都高喊「兩岸一國兩區」。苗博雅不禁直呼，「以後別再有人說被國民黨騙了」，因為國民黨「連演都不演了」，主張的立場已經非常清楚。



苗博雅進一步指出，目前在台灣民眾眼前「有兩道菜」，一道是賴清德總統端出「與台美經貿加深合作」，台美擁有關稅協定、台灣走向國際；另一道菜則是國民黨與中共端出來的菜，說是要推動「兩岸和平框架」，但感覺似乎要「誆台灣」。苗博雅強調，台灣民眾有選擇權好好選，為了未來子孫和世代繁榮，選擇那道「對的菜」。

