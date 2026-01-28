台美合作 擴及菲國及拉丁美洲

台美對等關稅談判初步結果出爐後，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」27日在華府舉行，雙方宣布簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，表達認同關鍵材料不可倚賴單一國家陣營，並達成關鍵礦物採礦、提煉合作等7大共識。

這是自2020年舉行EPPD以來，台美首次舉行實體會議。我方由經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿海柏格（Jacob Helberg）共同主持。外交部強調，除龔明鑫外，外交部、數發部、教育部等三位政次亦出席。

台美雙方達成AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作等7項共識。未來將在這些議題上成立工作小組，持續深化合作。龔明鑫與海柏格簽署「矽盛世宣言」，是否代表台灣加入「矽和平宣言」？經濟部僅說，這是對矽和平宣言的認同，代表雙方同意台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，台灣願意在全球AI供應鏈扮演應有的角色。至於是否加入聯盟，須問外交部。

美國去年發起戰略倡議「矽和平宣言」，目的是減少對單一國家的依賴，避免經濟脅迫，確保民主陣營國家能取得AI與先進科技發展所需的關鍵材料與能力。聯盟目的，是要突破目前大陸全球7成稀土礦的掌握權。英、日、韓、星、荷、澳洲、以色列、阿拉伯聯合大公國等8國參與該宣言。台灣、歐盟、加拿大則被邀請，以嘉賓身分參加。

台美將在7大領域深入合作，經濟部說，包含促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用。透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，促進在次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作。

重要的是，兩邊同意強化在關鍵礦物採礦、提煉等領域合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流。同時要一起打造台美無人機合作的非紅供應鏈。

經濟合作上，同意一起探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。其他還包括共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。雙方同意在投資審查、盡速解決雙重課稅問題等議題持續強化。為何台美特別提及合作推動正體中文語料庫在大型語言模型的應用？文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，大陸這幾年發展Deepseek等大型語言AI模型，可能看在賴政府眼裡，至少也要把正體中文的系統建置起來，這是一種競爭心態。