台美合作155砲彈自動生產線 新開底火產線 140億強化MIT彈藥自主

〔記者羅添斌／台北報導〕總額達到1.25兆的軍購特別預算，因軍購特別條例草案尚未付委審查，連帶讓預算案也遲遲法提出，但據軍政人士指出，「提升國產彈藥產能」將是1.25兆元特別預算計畫的重要項目，除了提供台灣國防防衛需求之外，國造彈藥產能全開之後，將可以創造MIT彈藥外銷的全新階段。

軍政人士說，「提升國產彈藥產能」項目，包括在軍備局202廠新增一條155公厘砲彈的自動化生產線，並將現有155彈生產線優化處理，以提高砲彈彈藥產能，這部分是經由台美軍事合作促成，155砲彈生產線的產能全開之後，除了供應台灣防衛需求之外，還將由美方管道外銷到國際市場，提供友邦防衛使用。

據了解，「提升國產彈藥產能」計畫，計畫總金額將達140億元左右，將會列入1.25兆元的軍購特別預算之內，大口徑的彈藥是在軍備局202廠新設一條155砲彈的全自動化生產線丶優化現有產線的產能，小口徑彈則是在高雄的205廠及大樹廠區，新設一條底火生產線，增加小口徑彈藥的量能，而2025廠在遷入新廠區之後，新舊產線要逐漸進入全產能狀態，尚須點時間進行測試。

國防部長顧立雄先前提到關於「提升軍備量能」的目標，指出將「擴充產線，降低外購比例」，以及「增加戰備存量，強化防衛韌性」，以「增加軍備產能與戰備彈藥屯除」；同時「臺美共同研發及採購合作」，要「加速獲得國軍迫切需要武器與彈藥」，並「導入新興軍事科技，提升作戰能力」。

