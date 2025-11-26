台美國防合作不受中國干擾 外交人士：國民黨還要脫軌迎合中國？

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布將提出史無前例的400億美元國防特別預算案。外交人士分析3大指標，強調外界關注川習通話是否談到台灣，但美國立場早已鮮明，對台灣防衛支持只會提升，台美正有節奏地推動國防合作，不受中國影響，增加國防預算也符合國際趨勢，而國民黨是否持續迎合中國、展現脫軌於國際社會，將是國際關注焦點。

外交人士指出，首先，台美有節奏推動國防合作，不受中國影響：外界關注川習通話是否談到台灣，事實上美國立場早就鮮明，對台灣防衛支持只會提升。川普政府已經在本月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。

這位人士說，美國聯邦眾議院外委會今天也轉推賴清德總統投書，強調其提出的國防預算是台灣自我防衛能力及印太地區安全的一大進展，這進一步證明，台灣是一個關鍵的夥伴，願意投入大量的資源來擊敗區域內的敵對勢力；美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)、退役海軍少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)也轉推總統投書表示支持。

第二，台灣與國際趨勢一致，增加國防預算捍衛國家主權：外交人士表示，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8％為6年來之最，日本首相高市早苗也宣布增加國防預算將提前達標。在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出前提下，面對中國壓力最前線的台灣不能缺席，將跟上國際趨勢，展現守護民主決心。

第三，國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵：外交人士說，國民黨主席鄭麗文上任後宣稱俄羅斯總統普廷不是獨裁，讓民主國家對其立場感到遲疑，如今美國等多國已出面肯定台灣增加國防預算，「難道國民黨要再度展現自己脫軌於國際社會，立場與中國吻合？」在野黨是否支持這筆攸關國家安全的特別預算，將是各國後續高度關注重點。

