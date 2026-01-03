台美國防工業深化合作！擬引進美方技術 目標在地生產AI及精準彈藥

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德宣示政府將提出8年期1.25兆元國防特別預算案，除外界熟知的硬體軍購，更隱含戰略轉型。軍方人士指出，台美軍事合作將深化至「生產端」，證實雙方以無人機和砲彈為起點，未來將目標拓展至「精準彈藥」及人工智慧(AI)輔助決策系統。此外，特別預算案核心目標之一的「AI輔助快速擊殺鏈」，更將採「商購」模式，直接挹注台灣先進的資通訊與AI產業。

行政院提出8年期暫匡1.25兆元的國防特別預算案，作為編列法源的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例」已送至立法院待審，惟5度遭在野黨封殺、阻擋排入議程。特別預算其中三大核心目標，包括建立涵蓋防空、感測與戰場管理的「重層防禦台灣之盾」；建構「AI輔助快速擊殺鏈」，導入AI決策系統加速情資偵蒐；最後則是結合國內廠商產能的「非紅供應鏈」。

受俄烏戰爭與中東衝突影響，全球國防工業產能面臨嚴峻挑戰，美國近年積極推動「友岸外包」策略，尋求盟邦分擔生產壓力。考量台灣身處海島，戰時極易面臨海上封鎖導致補給中斷，將彈藥生產線直接設在台灣，不僅能解決美方產能不足的問題，更能確保國軍在戰時擁有源源不絕的「在地彈藥庫」。這也意味著台美軍事合作已從過去單純的「賣方與買方」，結構性轉型為「共同生產」的夥伴關係。

在台美合作生產方面，無人機無疑是現階段倍受關注的巨星。惟據了解，台美雙方合作項目已不限於無人系統，「彈藥生產」也是關鍵。軍方人士強調，這不只是量的提升，更希望能生產「精準彈藥」；國軍希望透過合作生產管道，引進美方的新科技工具及產線系統。若特別預算通過，將對台灣在地彈藥產業提供極大幫助，也被視為全球彈藥需求高漲下的重要佈局。

現代砲兵作戰講求「打完就跑(Shoot and Scoot)」以避免遭敵方反擊。傳統非導引砲彈往往需要數十發覆蓋射擊才能摧毀目標，容易暴露陣地位置；而引進美方技術生產的精準導引彈藥，能以極少的發數精確摧毀高價值目標。這不僅大幅減輕戰時後勤運補的沉重壓力，更能顯著提升國軍砲兵部隊在戰場上的生存率與打擊效能。

軍方人士指出，目前已將「人工智慧輔助決策系統」及「遠程精準火箭」列入台美研討目標。AI系統不僅能大幅提升防空武器的接戰效率，更能協助指揮官在戰場上快速下達正確決心。

面對共軍機艦侵擾數量呈現倍數成長，傳統的人力情資判讀已難以應對現代化的飽和攻擊，導入「AI輔助快速擊殺鏈」是為了大幅縮短「觀察、判斷、決策、行動(OODA)」的迴圈時間。

值得注意的是，該人士也透露，這些AI相關項目將採取「商購」模式進行。目的在於鼓勵台灣擁有優勢的先進資通訊與AI產業投入國防建設，讓國防預算不僅是採購裝備，也能實質帶動國內高科技產業發展，形成「國防即產業」的雙贏局面。

知情人士分析，軍方此次針對 AI 系統採取「商購(DCS)」而非傳統「軍購(FMS)」模式，主因在於 AI 技術迭代極快，商購模式能讓國軍直接對接擁有先進演算法的廠商，即時取得最新技術；同時也能有效結合台灣本身具備優勢的半導體與資通訊產業鏈，讓國防預算在強化國防自主的同時，產生整體經濟與產業的外溢效益。

台灣在全球AI版圖中握有「硬體軍火庫」的絕對優勢。從台積電的先進製程晶片，到全球市佔率超過九成的AI伺服器供應鏈，台灣是少數能同時掌握「算力」與「製造」的國家。特別是在軍事運用極為看重的「邊緣運算」領域，意即讓飛彈、無人機在通訊遭干擾或無法連網的情況下，仍具備獨立運算與目標識別能力，台灣廠商的技術整合能力更是關鍵。

透過將國防需求與在地AI產業鏈對接，不僅能確保核心硬體排除「紅色供應鏈」的資安疑慮，更可望讓台灣強韌的科技實力，直接轉化為實質的國防戰力。

