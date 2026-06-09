台美國防評估增12倍 藍委酸川普來嗎

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陸軍十軍團9日於台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施射擊訓練。（郭吉銓攝）

國民黨立委馬文君9日質疑，國防部115年度預算中，有關「台美國防部共同合作評估案」預算，從去年41萬美元（約新台幣1300萬元），今年竟暴增到500萬美元（約新台幣1億5250萬元） ，「難道是美國總統川普要來？」對此，國防部解釋，該案為台美共同出資，並依美方粗估的報價編列預算。最後立法院國防外交委員會決議，該筆預算減列5000萬元、凍結1000萬元，提出專案報告後，始得動支。

馬文君指出，「台美國防部共同合作評估案」在民國109年至110年間，預算2年合計僅約1525萬元；112年至114年間則每年約編列41萬美元、約新台幣1300多萬元。但到了115年至117年，3年總經費暴增至新台幣4億7122萬元，光是115年度就編列1億5250萬元。

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馬文君質疑，究竟美方將派多少人來台？進行多少次會議？有多少效益？美方到底是派出「多資深的觀摩員」來台，還是川普要來台灣，才讓預算暴增？國防部至今未給出具體答案，因此她在委員會提案減列1億5055萬元預算。

國防部表示，此案為台美共同出資、執行的重要專案，歷年評估結論皆納入國軍演習驗證、裝備籌獲及專案計畫修訂依據，也是美方軍售、軍援重要參考。今年因擴大評估範圍，包括聯合作戰能力、新興科技戰力及全民防衛韌性等，我方也基於實際需求，並依照美方粗估的報價編列預算。

國防部長顧立雄也說，這是國防部與美國戰爭部非常重要的合作案，且為歷來雙方一直聯合編組進行的專案作業，若遭刪減會再向美方協調，但希望能通過該筆預算。