台美國際執法救護交流 中山附醫攜警消衛建構區域安全韌性網絡
為強化中部地區對重大事故、公共安全事件及大量傷患情境的整體應變能力，中山醫學大學附設醫院今天（10日）舉辦「台美國際執法X救護交流講座」，邀集醫療、警察、消防、救護義消及衛生單位，共同交流，希望打造更具韌性的區域安全防護網絡。
中山附醫總院長蔡明哲表示，醫院長期投入急重症醫療、到院前緊急救護、災難醫療應變及區域安全治理工作。這次講座以「第一反應者」及「跨域協作」為核心主軸，聚焦警察、消防與醫療救護人員於緊急醫療體系中的關鍵角色。
蔡明哲說，面對大量傷患事件、暴力攻擊、精神危機、恐怖攻擊及其他高風險公共安全事件，單一單位往往難以獨立完成應變任務，唯有透過平時建立共同語言、標準流程及協作默契，才能在危機發生第一時間迅速啟動應變機制，有效整合資源並穩定現場秩序。
中山附醫指出，講座特別邀請具備美國第一線執法與救護訓練實務經驗的專家擔任講者，分享美國如何透過長期教育訓練、跨單位演練及醫療指導制度，建立警察、消防、救護與醫療端間緊密合作的標準作業流程（SOP）。課程內容涵蓋警察自救互救與止血技術訓練、戰術緊急醫療服務（TEMS）、快速救援特遣隊（RTF）任務編組、精神危機介入團隊（CIT）、執法人員傷患照護（LECC），以及高擬真大量傷患事件應變演練等重要議題，藉由台美經驗交流，提供台灣發展跨領域協作模式的重要參考。
中山附醫急診醫學部主任呂育碩認為，區域韌性的建立不僅是提升醫院急救能力，更是強化地方公共安全與社區防災量能的重要基礎工程。醫療體系在災難應變中扮演關鍵整合角色，必須與警政、消防、衛生機關及社區資源緊密合作，才能有效因應日益複雜的公共安全挑戰。（寇世菁報導）
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