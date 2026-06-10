台美城市產業媒合會 7/30台大國際會議中心登場
▲7/30台美城市產業媒合會即將登場。(圖：北市產業局提供)
為協助台灣企業掌握美國市場商機，台北市政府十日宣布將於七月三十日至三十一日上午十時至下午五時三十分舉辦「二○二六台美城市產業商機媒合會（Taipei–U.S. City Products & Services Showcase）」，地點就在台大醫院國際會議中心二樓（台北市中正區徐州路二號）。
北市產業局指出，今年活動規模再升級，邀請美國二十二個州政府駐台辦事處，並攜手多家美國企業、產業推廣單位及專業服務商，共同打造為期兩天、匯聚官方資源與產業能量的台美B2B交流與商務對接平台。
北市產業局指出，這次活動涵蓋「商品及服務展示會」、「B2B洽談及產業交流」、「主題論壇」及「產業說明會與服務鏈路講座」四大主軸，協助台灣企業深入了解美國各州產業優勢與市場布局方向，開展進口採購、通路代理、技術合作、赴美拓銷及雙向投資等多元合作機會，進一步掌握台美產業合作關鍵商機。
活動亮點包括十八州產品及服務展示、一對一B2B洽談、四大主題論壇及十二場產業說明會，台灣企業不必遠赴海外，即可在台北一次接觸美國二十二州官方代表、產業單位與專業服務團隊，快速掌握市場資訊、精準對接潛在夥伴，提前布局下一波台美產業合作契機。活動官網：https://reurl.cc/zQnZ1V，線上報名：https://reurl.cc/L2KmWa
其他人也在看
親戚聊投資開口酸：31歲了連1000萬都沒有！他傻眼發問：很廢嗎？
出社會工作能累積多少財富，一直是許多家庭聚餐時的熱議話題，近日有民眾分享，親戚上門作客時，聊到投資話題，開口就問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑回答，沒有千萬現金，但名下房產超過2000萬。事後民眾好奇發問，「31歲沒有1000萬是正常的嗎？還是自己太廢」，文章曝光引發熱議，許多網友直言「別說1000萬，存款不到100萬的都大有人在」。
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
傅子純靈堂首日！僅開放親友悼念 遺孀曬結婚登記照淚喊：你是我的全部
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導46歲男星傅子純因急性白血病於7日驟逝，今（10）日設置靈堂，僅開放家屬、至親與演藝圈好友到場悼念。遺孀李小姐也透過社群...
早餐店稽查9家違規！拉亞漢堡「用重組肉未標示」早安美芝城未投保出包
早餐也要注意食安。衛福部食品藥物管理署今（10）日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，稽查239家早餐餐飲業者中共有9家違規，包括拉亞漢堡北市莊敬店，使用重組肉現場未標示與規定不符；早安美芝城北市忠順店，業主未依規定投保產品責任險，都遭北市衛生局依違反食安法裁處3萬元。（記者：簡浩正）
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
台股又崩1478點！1股票連兩天逆勢漲停 創歷史新高
台股又崩1478點！1股票連兩天逆勢漲停 創歷史新高
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
台積電最狂營收仍被嫌？網酸「阿嬤都知道」 5大熱議一次看
台積電（2330）今（10）日公布5月營收，金額超過新台幣4,169億元，年增30.1%，引發網友討論，《Yahoo股市》今統整五大討論重點，其中，有網友表示，「我阿嬤都知道年增」、「台積電營收沒有1萬億都不及格」。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
高雄衛生局抽驗飲冰品配料164件 2件違規依法裁處
【記者 王靚慧／高雄 報導】近期高溫來襲，手搖飲與冰品也將進入消費高峰，為保障消費大眾食用安全，高雄市政府衛生
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
策略師3理由喊「美股反彈死貓跳」？ 網嘆：怎麼不早說
策略師3理由喊「美股反彈死貓跳」？ 網嘆：怎麼不早說
韓籍3女神揭台粉超有錢「高鐵公車廣告全包」慶生！她激喊：我算什麼
職排「臺北伊斯特 Tokki Cutie」啦啦隊旗下韓籍成員朴恩惠、李素泳與金世星 ，近日接受專訪大玩「戳戳樂」挑戰！三位女神不僅在鏡頭前展現了超強的化學反應，更毫無包袱地分享她們在台灣生活的趣事。從不習慣自動門的方向，到捷運喝水的糗事，甚至是私下「不聊天」的超真實同居生活，都讓粉絲見識到女神們最親民、幽默的一面。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來