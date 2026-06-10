台美城市產業媒合會 7/30台大國際會議中心登場

7/30台美城市產業媒合會即將登場。(圖：北市產業局提供)

▲7/30台美城市產業媒合會即將登場。(圖：北市產業局提供)

為協助台灣企業掌握美國市場商機，台北市政府十日宣布將於七月三十日至三十一日上午十時至下午五時三十分舉辦「二○二六台美城市產業商機媒合會（Taipei–U.S. City Products & Services Showcase）」，地點就在台大醫院國際會議中心二樓（台北市中正區徐州路二號）。

北市產業局指出，今年活動規模再升級，邀請美國二十二個州政府駐台辦事處，並攜手多家美國企業、產業推廣單位及專業服務商，共同打造為期兩天、匯聚官方資源與產業能量的台美B2B交流與商務對接平台。

北市產業局指出，這次活動涵蓋「商品及服務展示會」、「B2B洽談及產業交流」、「主題論壇」及「產業說明會與服務鏈路講座」四大主軸，協助台灣企業深入了解美國各州產業優勢與市場布局方向，開展進口採購、通路代理、技術合作、赴美拓銷及雙向投資等多元合作機會，進一步掌握台美產業合作關鍵商機。

活動亮點包括十八州產品及服務展示、一對一B2B洽談、四大主題論壇及十二場產業說明會，台灣企業不必遠赴海外，即可在台北一次接觸美國二十二州官方代表、產業單位與專業服務團隊，快速掌握市場資訊、精準對接潛在夥伴，提前布局下一波台美產業合作契機。活動官網：https://reurl.cc/zQnZ1V，線上報名：https://reurl.cc/L2KmWa