台美夥伴關係 林佳龍：從傳統安全擴至經濟安全
針對台灣與美國關係，外交部長林佳龍今天(3日)在出席台北國際書展裡由國史館主辦的「台灣關係法與台美關係發展」座談會時致詞表示，他在擔任外長後，更深刻體認「台灣關係法」與「六項保證」的重要性，而日前簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」更是重要里程碑，這促使台美關係從傳統安全進一步擴大至經濟安全領域。
台北國際書展開幕，外交部長林佳龍分別出席國史館的「台灣關係法與台美關係發展」座談會、外交部所屬「台灣光華雜誌」的50週年特展，並應邀站上書展主題國泰國展區的舞台表態力挺。
林佳龍在國史館座談會致詞表示，台灣關係法是台、美之間奠定穩定且制度化的合作架構，並與其後提出的六項保證共同構成維護台海和平穩定的重要政策基石，多年來一直得到美國國會跨黨派的支持，讓台美關係早已不只是傳統雙邊關係，更是一種全球夥伴關係。
林佳龍指出，因為中國想要併吞台灣，所以台美關係涉及台灣的生存與發展，而上週舉行的「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)宣布7項具體合作項目，並於會後簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，絕對算是台美關係的重要里程碑，林佳龍說：『(原音)進一步在關稅談判之後，就發展出現在這個EPPD的架構，所以台美關係已經純粹從比較安全上的、比較屬於傳統安全，已經擴大到經濟安全。』
林佳龍在「台灣光華雜誌」攤位致詞表示，這份刊物見證台灣半世紀的蛻變，也記錄台灣從農業社會邁向科技島的進程，呈現從威權走向民主的轉型，展現台灣獨特而堅韌的生命力。
林佳龍也對光華雜誌提出3點期許，分別是善用AI科技與數位網路，加速雜誌的數位轉型，進一步擴大雜誌的全球影響力；50年累積的照片與文字資料是重要檔案，期待建構更完整的數位影像資料庫，成為全民共享的珍貴資產；光華雜誌要持續書寫台灣的故事，發揮文字與影像的力量，結合外交部國際傳播策略，讓世界看見、認識與愛上台灣。
除出席上述活動，林佳龍其實還設法擠出一些時間沉浸在書香世界，辦公室幕僚特別帶來的一個拉桿箱沒多久就塞滿林佳龍自費購買的數十本書籍。
