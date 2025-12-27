台美姊妹學校交流 體驗原住民文化

在花蓮壽豐鄉的吉籟獵人學校，吃野菜、做陷阱，還親手摸山豬！花蓮慈大附中國小部，和姊妹校美國核桃慈濟小學，展開一場不只是戶外參訪，更體驗台灣原住民族的生活文化課。透過專業導覽與實作，拉近彼此語言距離，為這趟冬日的國際交流，寫下溫暖而深刻的一頁。

「把有薄膜的地方，朝自己嘴巴 我們用吸的，所以我們就會發出這樣的聲音。」

透過控制氣流震動葉片，傳遞聲響。花蓮慈小和姊妹校美國核桃慈小師生家長一行人，在山林中展開深度原住民族文化體驗之旅。「認不認識這個植物，竹筍 還有咧。」

廣告 廣告

慈大附中國際教育處主任 張晴芳：「孩子們他們 雖然都英語跟國文，就是中文都會，但是透過互動上的方式，更容易拉近彼此距離，所以我們安排了一個這樣子，手作多一些的，那從原住民的老師身上，學到這些智慧跟技巧。」

透過實務的操作互動，拉近彼此語言的距離。慈大附中國小部學生 劉芷彤：「我覺得我跟她 這樣交流之後，對她學習有幫助，然後就是她的中文會講得更好一點，然後她不會的 我也會跟她講，英文是什麼意思，就是會學到更多 關於生活的英文。」

美國核桃慈濟小學學生 蕾若菈：「我媽媽爸爸覺得，來會幫助我跟我的中文，很多人都有歡迎我，然後他們，我有交一些新的朋友，我很開心 在這個學校。」

「瞄好喔，一 二 三。」

不論是射箭、陷阱製作、認識植物，從中認識花蓮豐富的自然脈絡。慈大附中小學部教務主任王佩茹：「兩邊的孩子其實，本來就有文化的一個差異，然後一起來學習這個，在地的原住民的，一個生活的智慧的話，其實是更了解 各個不同的種族，他們的一個這個不同的一個文化，其實可以促進我們，兩方孩子的一個文化的理解。」

「感恩父母 感恩師長。」

在山林與笑聲中，留下珍貴的學習記憶。

更多 大愛新聞 報導：

童年相伴好朋友 經典動漫巡迴特展

冷氣團遠離漸回溫 下周二東北季風再接力

