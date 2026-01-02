台美姊妹校共學 深蘊人文交到好朋友

美國加州核桃慈濟小學，結束為期5天的花蓮尋根之旅。圓緣暨感恩晚會當天，和慈大附中國小部學生、一同回顧學習片段。在跨文化交流與深度體驗中，拓展視野、學習感恩，也成為彼此成長路上、寶貴經驗。

「一起推餐車，然後一起參與，課堂上面的討論。」

從抵達花蓮慈大附中，與學伴相見歡開始，美國核桃慈小師生和家長一行人，回顧這幾天的校際交流。

美國核桃慈濟小學學生 許立傑：「我要感謝我的小天使，他幫助我學習很多中文，我有問題的時候，他都會在旁邊幫我。」

慈大附中國小部學生 陳珩碩：「我想要感謝他，這幾天的陪伴，也想要感謝他，給我這個機會，可以成為他的朋友。」

兩校學生井然有序的打餐、用餐。用實際行動表達感謝之情。

「在哪裡 哪一個，你確定是她嗎，老師妳不要揮手，妳讓他自己找到妳，這一個，好 你抱抱老師，很棒。」

慈濟美國教育基金會副執行長 杜賓：「美式教育是以自己為中心，可是在這邊，他看到了敬師 尊敬老師，像每次打餐，同學們都會來說 老師你先請，這個是讓我非常感動，也感覺到不一樣的地方，繼續來為慈濟的教育，來進行扎根。」

慈大附中校長 廖逸貞：「美國的小朋友來到這邊，體驗更原汁原味的慈濟人文，那我們的小朋友，學著怎麼樣去當一個小主人，怎麼樣去接待，我們遠道而來的客人，都是孩子成長過程，很特別的養分。」

期盼兩校情誼，不因國界而畫下句點，透過學習，滋養彼此的成長歷程。

