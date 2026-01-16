台美完成關稅談判 美商會籲加速避免雙重課稅協定立法

台美完成對等關稅談判，台灣美國商會今天(16日)表示肯定，並強調台灣若能在關稅上進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規劃，並提升投資決策的信心，商會也呼籲儘速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升台美投資的相關計畫執行效率。

台灣美國商會理事長陳幼臻說明，此次宣布調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，有助於降低企業在美台經濟往來中的不確定性，而投資相關內容也與美國半導體供應鏈及延伸的科技產業生態鏈密切相聯，這些承諾能否順利且有效落實，更是對構成該產業生態核心的中小企業至關重要。在此背景下，若能儘速完成《美台避免雙重課稅協定》的立法程序，將有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升相關計畫的執行效率。

台灣美國商會也強調，台美經濟關係並非僅限於半導體產業，美國在台灣於先進製造、服務業及創新導向產業持續投資，凸顯台灣作為多元且開放經濟體的整體優勢，這樣的產業多元布局，有助於維持雙邊夥伴關係的平衡與韌性。

台灣美國商會指出，隨著相關細節進入後續審查及立法評估階段，美商會將持續關注並評估其對會員企業的影響。而台灣的經濟發展長期奠基於開放市場與以規則為基礎的貿易體系，未來深化美台經貿合作，也應持續強化並落實這些核心原則。

台灣美國商會表示，在與美台雙邊政策制定者的持續對話中，將推動以成長為導向、具現代化的貿易議程，強化供應鏈韌性，商會也支持創新發展，為雙邊企業與勞動市場帶來實質效益，深化台美經濟夥伴關係。(編輯：沈鎮江)