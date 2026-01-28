台美密設聯合火力協調中心 軍事專家：是國軍遠程武器的眼睛

國軍陸續籌獲各項美製精準飛彈及火箭，加上我國自製各式中長程制空、制海及巡弋飛彈陸續部署及量產，為了在戰時有效能運用各型精準彈藥進行攔截與反制，國防部在台北大直博愛營區成立國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，藉由接收美軍「聯合數位火力系統」情資，律定攻擊計畫與目標，在戰時供國軍各戰區指揮官依據守則進行接戰。台海安全研究中心主任梅復興形容，這就像國軍用遠程武器當「拳頭」，這個中心則是「眼睛」，提供遠程目標情資進行打擊。

梅復興解釋，「聯合火力協調中心」的概念，可能源自2021年春。當時蔡政府在參考學者專家建議後，向美方提出了美臺軍方建立「即時、近即時目獲情資交換與協調機制」的要求，雙方透過多次協商與漸次合作推動，終於成型。

其最重要的意義就是在戰時可由美方提供外來的即時、近即時情監偵與目標獲得 (ISTAR) 資料，讓國軍保存之有生戰力得以發揮，不會在共軍精準打擊我方各關鍵觀通感測系統後喪失接戰能力。這對我國極具價值。

梅復興形容，根據國軍自身的想定，美方的建議以及烏克蘭戰爭的實戰經驗 ，戰時韌性 (可存活) 的精準目標獲得能力不可能不借重於外供的情資來源。對於遠程目標的辨識以及精準暨或高時效性目標 (例如： 俄烏戰爭中在黑海的小型俄軍艦艇以及個別俄軍高級指揮官等)，尤須仰賴盟邦協助。故若沒有美國提供的「眼睛」，我方徒有很多能打很遠的「拳頭」屆時也無用武之地。

然而，假如旨在扮演這麼一個關鍵角色的「聯合火力協調中心」真是設置在國防部大直博愛營區內的「武藝館」大禮堂，那就非常值得商榷了。蓋任何地面 (且又未特別強固化) 的建築，在戰時都很可能會被共軍精準火力攻擊，難以存活並繼續運作。

梅復興強調，合理的規劃應該是將此火力協調中心設置在地下化的衡山指揮所內； 由於在正常情況下衡指所內應尚有相當閒置空間，足以 (也應該優先) 容納此關鍵設施。

當然，倘若衡指所空間不足以容納所有聯合幕僚作業人員，或者為了平時作業便利進出，則將部分人員與作業設備安置在 (具電磁防護能力的) 「武藝館」並無不可。但戰時則顯然會非常不智。

【看原文連結】