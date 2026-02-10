台美將簽對等貿易協定 藍黨團籲向國會、民眾公開報告

台美近日有望簽署對等貿易協定（ART），國民黨團今天（10日）呼籲，鄭重要求政府在簽署任何協定之前必須先向國會和民眾公開報告、完整說明。（圖：國民黨團臉書）

台美近日有望簽署對等貿易協定（ART），將美國關稅稅率降至15%。國民黨立法院黨團今天（10日）呼籲，鄭重要求政府在簽署任何協定之前必須先向國會和民眾公開報告、完整說明，一切公開透明，把話講清楚、說明白。（請聽AI報導）

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長林沛祥表示，政府將於本週內與美國簽署台美對等貿易協定，受衝擊最嚴重的勞工、農民和中小企業直到今天仍然被排除在資訊之外，政府沒有對國會提出完整報告，也沒有對社會充分說明，人民根本不知道要付出多大代價，鄭重要求政府，在簽署任何協定之前必須先向國會和民眾公開報告、完整說明。

國民黨團首席副書記長許宇甄質疑，據了解，美方已經強烈要求政府讓美國水果、液態乳要全面零關稅輸往台灣，台灣可能會調降15項的豬肉產品稅率，對於31項農產品，例如鴨肉、鵝肉、葡萄等也可能會降稅。

國民黨立委王鴻薇也提到，根據所獲得的訊息，政府已經承諾美製小客車關稅降為零，但仍然不願意向受衝擊的產業和勞工說明。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。