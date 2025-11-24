台美對匯市秩序有默契！許美華指「台灣外匯市場不升反貶」證明美方對台灣央行尊重且善意！直呼：台灣不再委屈、挨打

近日英國《經濟學人》報導，台灣科技業發達，民生狀況卻未因經濟表現明顯提升，主因是台灣央行長年壓低新台幣匯率以保護出口外銷，在擁有巨大貿易順差、儲蓄下帶來高房價、薪資停滯，點出「台灣病」問題；為此，台灣央行跟美國財政部發布聲明回應，「雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值」。反紫光成員許美華昨（23日）指出，過去一週的「台幣不升反貶」的匯率走勢，「正大大證明了台美這份聯合聲明，美方對台灣央行是善意且尊重的」。

許美華昨日發文表示，英國《經濟學人》日前發布的封面故事，稱台灣經濟有病、新台幣應該升值，鬧得沸沸揚揚。當時，台灣央行跟美國財政部立刻對外公佈一份聲明，火速回應《經濟學人》。

許美華說，這份聲明內容非常持平、友善，沒有對台灣央行有任何指責，而且第一句就說，「美國財政部跟台灣央行互相是『可信賴的夥伴』，另外，央行在新聞稿上還加上了很重要的這句話：『雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值』」。

許美華表示，在上個世紀，她曾經長時間見證美國政府照三餐放話、用各種手段壓迫台幣升值，「沒想到，台灣終於走到今天，被美國老大哥當成重要、可信賴的夥伴看待，不再是當年被施以各種鐵拳的沙包了」。

不過，許美華坦言當時不少人解讀那份聯合聲明，認為美方對台灣央行不友善，認為美國財政部看到《經濟學人》報導，趁機藉那份聲明施壓台灣央行，施加台幣升值的壓力，「因為其中文字有提到，雙方都同意不應該操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整，或取得不公平的競爭優勢」。

對此，許美華指出，「這兩種截然不同的解讀，其實答案就在過去一週的匯率走勢」。她說明，台灣央行跟美國財政部在11月14日晚上8時30分，同步公布「台美匯率聯合聲明」，當天下午4時的台幣匯率收盤價是31.15。

許美華說，接下來的一個禮拜，星期一因為升值預期心理，盤中曾經一度升值到30.64，「但央行進場調節展現意志，最後收盤匯率是31.18，比上週五還小貶3分」。她續指，接下來的週二到週五，外匯市場因為感受到央行的「態度」，開始趨於平靜。

許美華列出上週一至週五的台幣匯率收盤價：

31.18

31.217

31.254

31.295

31.430

許美華點出，在台灣央行跟美國財政部一起宣佈匯率聯合聲明之後，「台幣不只沒有升值，還一路貶到半年來的新低點」。她說，這其中的意義在於，週一台灣外匯市場確實曾出現拋售美元的升值壓力，但顯然被央行擋下來了，「美國財政部會看不出來嗎？」

許美華直指，雙方才共同發佈了一份聯合聲明，台灣央行一樣在市場出手，教訓炒作匯率的炒手，「難道不怕美國指責操控匯率嗎？」她直言，「顯然對於匯市秩序，台美雙方是有默契的」、「過去一週，台灣外匯市場台幣不升反貶的匯率走勢，不言自明，正大大證明了台美這份聯合聲明，美方對台灣央行是善意且尊重的」。最後，許美華說，「台灣真的已經不再是過去那個一路委屈、挨打的台灣了」。

（圖片來源：三立新聞、許美華臉書）

