台美對等貿易協定何時簽？卓榮泰回應關稅談判進度
台美雙方於上月完成「台美投資合作備忘錄（MOU）」簽署程序，外界預期數周後將進一步簽署「台美對等貿易協定（ART）」。面對各界關切協定簽署時程，行政院長卓榮泰今（6）日出席活動時回應，關稅部分正在努力促成雙方最後的談判。
行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊舉行總結會議。該次會議中，台灣取得對等關稅15％不疊加原MFN稅率的重要成果，同時獲得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，並與美國商務部完成MOU簽署。
鄭麗君當時對外表示，預計數周後將正式簽署ART。針對外界持續關注ART簽署進度，卓榮泰6日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮前接受媒體訪問時表示，關稅正在努力促成雙方最後的談判。
