台美對等貿易協定何時簽？卓榮泰回應關稅談判進度

即時中心／高睿鴻報導為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，特別是牽涉人數眾多的議員初選，競爭更是進入白熱化階段。民進黨方面，新北議員初選登記今（4）日開跑，據悉，新莊區戰況尤其激烈；更有傳言，新莊將是全市少數辦理初選民調的戰區。令人注目的是，綠委兼黨政策會執行長吳思瑤，也親自前來陪同參選人之一、她昔日的國會辦公室主任吳奕萱，一起開展拜票行程；吳思瑤也親自掛保證，吳奕萱絕對是優質即戰力。吳思瑤說，她對助理工作的標準，堪稱「行業內知名的嚴謹」，不僅要懂政策、會服務，更要能「論述作戰」。而吳奕萱過去擔任吳思瑤國會辦公室主任，不僅是綠營中生代備受矚目的幕僚，更是她嚴格訓練出的「最強戰力」；吳思瑤說，她歷經兩屆教育文化委員會、以及民進黨立院黨團訓練，絕對是「思瑤魔鬼特訓班」認證的優質即戰力。吳思瑤接著指出，她與吳奕萱兩人，共同經歷兩次艱困的罷免投票、四大公投攻防戰；過去，陳時中競選台北市長、以及賴清德競選總統期間，吳思瑤擔任選戰總幹事，吳奕萱則作為核心幕僚，展現高度執行力。吳思瑤擔任立法院黨團幹事長期間，吳奕萱則協助處理繁重的國會攻防、法案協調，因此具備宏觀政治視野。民進黨立委吳思瑤（左）、新北市議員擬參選人吳奕萱（右）。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）綜上所述，吳思瑤指出，這些年的國會磨練，無疑是真正的「魔鬼特訓」；因此，無論法案問政或地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力。吳思瑤更感性地直言說：「吳奕萱就是吳思瑤的妹妹！雖然沒有血緣關係，但我們是政治工作上的好姐妹」。不僅吳思瑤力挺，在地立委吳秉叡也支持，更霸氣喊出「選姓吳的，就是品質保證！」，誓言將雙北最強的問政能量，灌注給這名最優秀新人。據悉，此次新莊區議員初選，除現任翁震州、林秉宥等人爭取連任，另有正國會系統的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁、以及吳奕萱等新人參選。吳思瑤強調背書吳奕萱，指出後者擁有完整資歷，無論問政、服務，都是能「馬上上工的即戰力」。此次吳奕萱投入新莊區市議員選舉，也是希望將「中央級」問政品質與服務效率，一口氣帶到新莊。值得一提的是，吳思瑤本身也是「幕僚轉戰民代」，麾下也曾有不少助理投入選戰，目前已有台北市議員陳賢蔚、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員許家睿、台中市議員黃守達、嘉義市議員林煒軒，皆受各地選民肯定當選；而本屆選戰，除了吳奕萱在新莊參選，另有參選桃園市楊梅區議員的項柏翰，期盼讓吳思瑤子弟兵遍地開花更盛。吳奕萱也感謝「恩師」吳思瑤今日特地陪同，站路口、掃市場。她表示，過去10年歷練，讓自己深知如何將複雜的政策，轉化為對民眾有感的建設。她也承諾會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。原文出處：快新聞／吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光 更多民視新聞報導打詐新規來了！金管會點名「14行為」被列可疑帳戶 修法內容一次看不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」美濃大峽谷案起訴12人 陳其邁：不清除廢棄物就扣押財產

