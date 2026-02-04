台美對等貿易協定簽署 倒數

針對台美對等貿易協定簽署後美製車進口是否零關稅等市場開放議題，經濟部貿易署副署長胡啟娟（右）四日受訪表示，目前台美對等貿易協定（ART）簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

針對台美對等貿易協定簽署後美製車進口是否零關稅等市場開放議題，經濟部貿易署副署長胡啟娟四日表示，目前台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署正在最後程序，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。

胡啟娟昨日出席二０二六年台灣燈會TECH WORLD館記者會後受訪時，作上述表示。

外界關注美製車是否零關稅以及農產品市場開放議題，胡啟娟表示，賴總統、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，ＡＲＴ盡快簽署後，就會有進一步規劃與資訊。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加原有的最惠國待遇稅率（ＭＦＮ）、半導體及半導體衍生品等二百三十二關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資二千五百億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二千五百億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署ＡＲＴ。

對於ＡＲＴ簽署進度，總統賴清德前一天在「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會表示，ＡＲＴ目前已經進入最後階段，深信很快就會有結果，一旦確定就會向外界報告。