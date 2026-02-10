台美對等貿易協定近日可望簽署 政府啟動產業座談

（中央社記者賴于榛、汪淑芬台北10日電）台美1月簽署投資合作備忘錄（MOU）後，近日有望簽署台美對等貿易協定（ART），協定一旦簽署後，依法將連同衝擊評估報告送立法院審議。對於外界最關切的美製車關稅與農產品開放項目，政府各部會近日已多路並進與產業座談，充分溝通。

台美對等貿易協定簽署在即，各部會也密集安排與產業界說明。經濟部下午將召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫親自主持，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜。勞動部長洪申翰規劃12日邀請主要車廠工會座談。農業部長陳駿季今天說，等協定簽署並公布後，會立即說明對相關產業的因應措施；他先前也強調，美豬等農產品進口，不會以零關稅為前提。

政院人士重申，政府是秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦協定簽署完成，將立即向社會報告完整內容，並且依照「條約締結法」相關規定，將協定、MOU與衝擊評估報告送交國會審議。據了解，協定簽署後，可能比照總結會議後模式，台美雙方都會有記者會說明。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU。待簽署台美對等貿易協定，才算完成關稅談判。

行政院副院長鄭麗君先前說明，協定納入對等關稅優惠，包括降至15%且不疊加，計算方式與歐、日、韓相同；特定品項豁免對等關稅（如學名藥、航空器零組件、自然資源等），且持續擴大爭取1000多項豁免項目。

另外包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題也都會在協定之中。

外界關注美製車是否零關稅，行政院政務委員楊珍妮先前表示，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國FTA開放情形。對此龔明鑫下午將親自主持「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；隨後洪申翰會在12日邀請主要車廠工會座談。

條約締結法第8條規定，條約案簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議；條約締結法第12條則指出，協定經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院備查，並於協定生效後，以適當方式周知及送請立法院查照。（編輯：蔡素蓉、萬淑彰）1150210