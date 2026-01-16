台美對等貿易協議納農業、勞動標準...楊珍妮指層次較《台美21世紀貿易倡議》全面

台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台關稅降至15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇；行政院副院長鄭麗君今（16日）早上9時召開記者會說明。針對記者提問「此次談判結果與《台美21世紀貿易倡議》有什麼不同？」經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，這次談判範圍更廣，除了對等關稅、非關稅貿易障礙，還包含數位貿易、經濟安全、環境保護、勞工標準，「層次比《台美21世紀貿易倡議》更全面」。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

對於232條款，鄭麗君指出，這是一個未來式的稅率，「台美是全球第一個預先取得優惠模式的國家，只要企業提出投資規劃，就能享有配額內零關稅及配額外 15% 的優惠」。鄭麗君表示，這免除了高科技產業未來面臨的不確定性。

而有關記者提問，「此次談判結果與前美國總統拜登（Joe Biden）政府任內的《台美21世紀貿易倡議》有什麼不同？」經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮回應，這次談判範圍更廣，除了對等關稅、非關稅貿易障礙，還包含數位貿易、經濟安全、環境保護、勞工標準，「甚至擴大到商業機會的部分，層次比 《台美21世紀貿易倡議》更全面」。

