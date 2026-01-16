台美對等關稅優於日韓 沈榮欽：台灣在貿易談判上打了漂亮一仗

台美關稅談判底定，雙方達成對等關稅調降為15%且不疊加原稅率，同時承諾投資方面則是企業2500億美元加上政府提供2500億美元信用保證。加拿大約克大學副教授沈榮欽貼文分析，台灣對美關稅與主要競爭對手相比，不但稅率基礎一樣，還取得232條款的最惠國待遇，加上台灣承諾直接投資部分遠低於日韓，且赴美投資業者可獲關稅豁免對台有利，沈榮欽直言：「台灣在貿易談判上，打了漂亮一仗。」

沈榮欽16日在臉書貼文分析台灣與美國對等關稅談判成果，認為與台灣主要競爭對手中日韓相較，台灣15%關稅和日韓相同，而且取得「232 條款最惠國待遇」，關稅並不疊加，這點也和日韓相同，台灣在對美市場上，並沒有吃虧。

台灣承諾的​ 2500 億美元直接投資，不僅遠低於日韓，且光台積電就佔三分之二以上，加上赴美設廠的台灣半導體業者，可獲關稅豁免，這點對台灣有利。沈榮欽直言：「台灣在貿易談判上，打了漂亮的一仗。

政府僅提供信保且無年限將深具操作空間

至於2500億美元的信保，主要是提供融資信用保證，支持供應鏈赴美，最重要的是，因為這些都沒有設年限要求，川普任內大概是看不到了，給予台灣相當程度的操作空間。

沈榮欽指出，整體而言，台灣本次的關稅談判比多數人預期的更好，也比藍白政治人物與側翼放出的消息好上許多，尤其是藍營十一傻名嘴與白營反覆強調的川普要將台灣半導體整碗拿去的謠言，可謂是不攻自破，美國要的是和台灣瓜分半導體產能，而不是整碗拿走。

但他也提醒，在野黨過去這段時間散播關稅有關的謠言很難一下子就翻轉立場，加上國會審核恐再出現亂象，沈榮欽示警，屆時中共也可能會再介入製造台美之間的謠言。

破除藍白謠言攻勢示警國會審查恐再添亂象

另外傳聞美國製造的進口車關稅將會降為 0，在台灣對裕隆多年保護卻得不償失後，就算發生，也不會引起太大的風波，既然幼稚產業(infant industry)始終幼稚，放棄保護反而對台灣消費者有利，畢竟汽車零組件已經獲得最惠國待遇，開放後會被淘汰的只是缺乏競爭力的嬰兒。

沈榮欽認為，整體來看，川普政府並沒有要出賣台灣的意思，不僅在經貿上如此，在戰略上也是如此。川普的國安戰略雖然對中國頗為友善，但是也未放棄台灣，當然這和其承認台灣的地緣關鍵地位以及半導體生產有關，不過可以讓大家各取所需。

比較值得關注的是川普根據 232 條公布的行政命令，宣布將針對特定進口的人工智慧(AI)晶片課徵25%的關稅，白宮並且點名台灣，明確指出此舉目的就是要降低美國晶片高度依賴台灣等國外供應鏈的現狀，確保國家安全。

美進口AI晶片課稅實針對台灣而來

不僅如此，考慮川普政府要求在台灣製造、預計銷往中國的晶片，必須先繞道運往美國，由第三方實驗室進行測試，才能銷往中國。而這些晶片一旦進入美國國境，就必須面對14日宣布的25%關稅。

不誇張的說，川普本次的行政命令，主要就是針對台灣而來。不僅輝達(Nvidia)、超微(AMD)及高通(Qualcomm)受到直接影響，台灣也同樣在衝擊之列，除非將 AI 晶片都委由美國工廠生產。

沈榮欽提醒，台灣和美國的貿易受到 AI 的影響，可能比多數人想像的更大。他分析指出，近年來台灣對美國的貿易順差之所以快速增加，達到歷史新高，主要就是受到 AI 晶片的影響，說 AI 晶片主導了台美貿易順差與貿易衝突，並非誇大之詞。因此川普本次的行政命令，主要就是針對台灣而來。但也因此支持了台積電的赴美投資，從廠商的角度來看，到美國投資可謂勢在必行，這點也是台灣政府必須詳加思考的。

