台美對等關稅共識 卓揆：取得科技最惠國待遇 助產業穩定發展

行政院長卓榮泰參訪巨鎧精密工業的車燈產業。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

台美對等關稅談判達成共識，行政院長卓榮泰二十三日出席經濟部南台灣創新園區「汽車產業座談會」，他說「我們和美方簽訂台美投資備忘錄，之後還有台美貿易協議；台美談判尚未完成，同志仍需努力。」

卓榮泰強調，台美談判是一條非常漫長的路，美國總統川普去年四月二日宣布對等關稅。行政院早就觀察出美國大選後經貿政策可能有變革，因此，行政院二０二四年十月成立經濟外交工作小組，美國大選後又設置台美經貿專案小組。

卓榮泰表示，政府在川普宣布對等關稅前進行各項推估，從低推估加百分之十、中推估加百分之二十到高推估加百分之三十，政府在低推估可能要動用三百多億元產業支持，中推估五百多億元，高推估八百多億元。回想起來，台灣是全球第一個提出產業支持的政府，如今關稅落定，大家儘量向國外爭取有利訂單，產業才能發展起來。

台美關稅貿易第一個階段百分之十五對等關稅落定，台灣取得全球第一個、也可能是唯一高科技二三二關稅最惠國待遇。台灣模式有別於其他國家的有利談判條件，在這個有力基礎上繼續和美國進行貿易協定談判，但秉持原則是爭取維護國家利益、產業利益、國人健康和糧食安全，這是對國家最有利的協商。

卓榮泰指出，未來面對時代變革及新的全球關稅秩序，他希望在新世界海平面「百分之十五」平等共同運作，這個機會千載難逢，在安全、穩定、可靠中，才能夠讓經濟政策長期穩定發展。

巨鎧精密工業副總經理熊金鐸說，關稅不確定性因素，讓合作廠商的意願比較保守，訂單也不如預期，如今百分之十五關稅確定，可以跟日本、韓國在平等基礎下競爭，預期訂單會快速迴流。