台美對等關稅出爐 國發會：有助我國提升產業競爭力

國發會主委葉俊顯表示，整體對等關稅條件調降為15%不疊加，有助鞏固我國傳統產業競爭力。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判歷經9個月今日與美方達成共識，談妥對等關稅15％且不疊加，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。對此，國發會主委葉俊顯表示，我國成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降確保台灣在AI產業的競爭優勢；而整體對等關稅條件調降為15%，有助鞏固我國傳統產業競爭力。

葉俊顯表示，本次台美經貿談判順利完成，對臺灣產業競爭力提升、經濟成長動能穩固與供應鏈韌性強化將產生關鍵性助益。

廣告 廣告

在產業競爭力方面，我國成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降低關稅不確定性，將確保臺灣在AI產業的競爭優勢，加以整體對等關稅條件調降為15%，且不疊加既有最惠國稅率，將有助鞏固我國傳統產業競爭力。

在經濟成長方面，除AI與半導體續保出口動能，台灣傳統產業享有最優惠待遇，將與日本、韓國等主要競爭國在美國市場站在相同起跑點，尤其對工具機、手工具等傳統製造業的接單、出口與國內就業均具正面助益，將有利於我國經濟成長動能鞏固。

在供應鏈韌性方面，面對地緣政治風險升高與關稅政策調整所帶來的挑戰，全球供應鏈正逐步進入第二波重組與移轉。未來政府將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，企業自主投資2500億美元外，並由政府建立信用保證機制，參酌現行方案，提供有意赴美投資且有融資需求之企業獲得金融機構支持，拓展美國市場。

國發會指出，本次台美達成貿易協議結果，除深化台美戰略夥伴關係，協助產業擴大布局，政府也將持續優化國內投資環境。未來美國企業也將加強投資我國五大信賴等策略性產業，深化臺美戰略夥伴關係。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

台美關稅細節！美商務部長盧特尼克完整專訪1次看

談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

