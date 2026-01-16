台美對等關稅出爐 國發會：有助我國提升產業競爭力
〔記者吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判歷經9個月今日與美方達成共識，談妥對等關稅15％且不疊加，我方承諾政府將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。對此，國發會主委葉俊顯表示，我國成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降確保台灣在AI產業的競爭優勢；而整體對等關稅條件調降為15%，有助鞏固我國傳統產業競爭力。
葉俊顯表示，本次台美經貿談判順利完成，對臺灣產業競爭力提升、經濟成長動能穩固與供應鏈韌性強化將產生關鍵性助益。
在產業競爭力方面，我國成功為半導體及其衍生產品爭取最優惠待遇，有效降低關稅不確定性，將確保臺灣在AI產業的競爭優勢，加以整體對等關稅條件調降為15%，且不疊加既有最惠國稅率，將有助鞏固我國傳統產業競爭力。
在經濟成長方面，除AI與半導體續保出口動能，台灣傳統產業享有最優惠待遇，將與日本、韓國等主要競爭國在美國市場站在相同起跑點，尤其對工具機、手工具等傳統製造業的接單、出口與國內就業均具正面助益，將有利於我國經濟成長動能鞏固。
在供應鏈韌性方面，面對地緣政治風險升高與關稅政策調整所帶來的挑戰，全球供應鏈正逐步進入第二波重組與移轉。未來政府將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，企業自主投資2500億美元外，並由政府建立信用保證機制，參酌現行方案，提供有意赴美投資且有融資需求之企業獲得金融機構支持，拓展美國市場。
國發會指出，本次台美達成貿易協議結果，除深化台美戰略夥伴關係，協助產業擴大布局，政府也將持續優化國內投資環境。未來美國企業也將加強投資我國五大信賴等策略性產業，深化臺美戰略夥伴關係。
更多自由時報報導
美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」
台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元
台美關稅細節！美商務部長盧特尼克完整專訪1次看
談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果
其他人也在看
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 9
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 294
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 99
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
記憶體斷貨翻版？玻纖布爆「史上最猛搶料潮」 哪些台廠再賺一波
玻璃纖維布（glass cloth）在iPhone手機裡，看似只是厚塑膠膜般的存在，平時不易被注意，卻是不可或缺的關鍵材料。隨著供應日益吃緊，市場傳出蘋果已被迫與輝達（Nvidia）、Google、亞馬遜等科技巨擘展開搶料大戰。業界評估，玻纖布供給緊俏的局面，至少將延續至2027年下半年，情況宛如近期上演的記憶體晶片荒。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 11
台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇
台美經貿工作小組表示，台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。首先，對等關稅調降為...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 37
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 107
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 1
兒子欠稅遭罰1800萬！房子信託給母親下場慘了…忽略這件事「房產恐被查封拍賣」
不少人把不動產信託視為「免死金牌」，認為即便房地欠稅也不會被強制執行，但有資深資產傳承顧問曾在粉專分享案例，一名男子欠稅加罰款達1800多萬元，他聽聞信託財產不得被強制執行，於是把不動產信託給母親，然而被國稅局發現他藉此逃稅，於是向法院提起訴訟，之後更查封男子信託的不動產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 18
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 14
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電法說會倒數投資人卻先跑？股價跌25元至1685元 名師：正常
台積電（2330）重量級法說今（15）日登場，股價卻率先反映漲多壓力，早盤開低震盪，一度下跌25元、最低來到1,685元，跌幅約1.46%，分析師指出，主要是「利多出盡」。台積電股價過往常在法說會前後出現一到兩周的整理期，屬於正常技術性修正。隨著短線漲多獲利了結，反而為中長線投資人提供較佳的布局時點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3