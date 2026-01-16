台美對等關稅出爐 蔡英文籲朝野各政黨支持協議

（中央社記者溫貴香台北16日電）台美對等關稅今天達成協議調降為15%，前總統蔡英文感謝談判團隊與行政體系，守住台灣立場，能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見，並呼籲朝野各政黨能支持這份協議。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

蔡英文下午在臉書發文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，心裡很有感觸也充滿著感謝。過去，她也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商，那是一條漫長的路，需要耐心、也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷。

蔡英文說，她很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。

她表示，特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系，承擔了壓力、也守住台灣立場，讓台灣能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文指出，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，相信政府也會持續傾聽並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上。

她表示，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。（編輯：林興盟）1150116