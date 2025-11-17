台美對等關稅即將揭曉 賴政府的經濟韌性剉咧等

台美對等關稅即將揭曉，根據美國媒體《Politico》報導指出，美方要求台灣在美國的投資金額「介於3500億至5500億美元之間」的驚人天價：另一方面台灣如果無法取得關稅降地且不疊加，同時在美國對半導體進口「232條款」調查時，能夠獲得最惠國待遇，將會到台灣產業造成嚴重後果。然而賴政府從談判一開始不斷釋放正面訊息，相對外媒的報導完全是兩回事，也讓國人霧裡看花，企業抓瞎的結果就是上半年匯損嚴重，賴政府缺乏談判人才又不願誠實以告，難道最後只能讓大家坐以待斃？

針對這期經濟學人封面以「台灣經濟繁榮中隱藏的風險」為題的報導，引發央行操控台幣的說法，台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」：一台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干預匯市的數字。

從南韓在宣布關稅談判結果前，首先表明赴美大舉投資，再來美韓外匯協議，最後是進口美國產品：從上述聲明可看出台灣已進入第二階段，接著台灣能否爭取到「調降20%暫行關稅，且不疊加」的條件，應該很快就會有答案。而央行改為每季都要公布干預匯市的數字，顯見少掉央行在匯市的調節緩衝，匯市波動將會擴大。事實上台美聲明發布後，新台幣NDF（無本金交割遠期外匯）夜盤行情立即急升，可以看出市場已浮現預期升值心理。

台幣升值最大的影響就在於以出口為導向的製造業，將嚴重侵蝕獲利，另外網路大神程世嘉更擔憂如果放手讓台幣大幅升值（例如升值20%），那龐大的未避險部位將瞬間蒸發。根據《經濟學人》所引述的美國經濟學家Brad Setser與Josh Younger的估計，未避險的曝險部位高達 2000億美元，約佔台灣GDP的四分之一。如此巨大的曝險一旦引爆，壽險業將會集體破產，引發系統性金融危機。程世嘉認為這是長久以來的系統性陷阱，造成央行的潛台詞是：「我不是不升，我是真的不能升。」

民進黨缺乏各種專業人才不是新聞，重點還在小圈圈裡酬庸，嚴重破壞文官體制，從日前的小白兔吳音寧差點當上台肥董事長可見一斑，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月潰流，內政部長劉世芳直到釀災前兩週才找上水利專家李鴻源組團隊，難道民進黨不知道李鴻源是人才？如今台美關稅談判，卻由哲學系畢業、毫無財經背景的副院長鄭麗君領隊，大家滿頭問號之餘，也難怪律師出身的顧立雄，可國安會秘書長、金管會主委、國防部長，情治、財經、國防一把抓，顧立雄的全能全才放眼全球應該無人可及。

眼見台美關稅即將揭曉，除了要上貢台灣三代人累積下來的外匯存底，接下來的經濟硬仗，除了企業和民生衝擊，包括央行，包括金管會、經濟部，都必須站到第一線，賴政府如何穩定匯市、減少對美順差、推動產業轉型，這才是真正考驗台灣經濟韌性的時刻，而非以強調國防韌性，放任不入流網紅每天恐嚇台灣民眾凡事都是「中共仔的陰謀」。

