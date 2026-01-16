台美對等關稅定案15％ 張麗善：最好結果但付出什麼代價？

雲林縣長張麗善今（16）日針對台美對等關稅談判結果發表看法，認為最終定案的15％且不疊加稅率，已是目前最好且最具優勢的情況。她指出此結果有助於緩解傳統產業出口壓力，但也呼籲中央政府應公開透明，讓民眾了解台灣是否為此付出其他代價。

雲林縣長張麗善。（圖／中天新聞）

張麗善進一步分析，此次談判結果將關稅調降至與日本、韓國及歐盟相同的標準，對於台灣整體的經濟產業發展具有相當程度的助益。特別是雲林縣身為農業大縣，食品加工產業佔比較高，這項協議對於農產品的產業升級以及外銷出口，都將帶來正面的幫助與影響。

雲林縣是農業大縣，對等關稅結果與雲林息息相關。（圖／資料照）

除了農業領域受惠，張麗善也提到其他產業受到的影響。她指出，原本預期會受到較大衝擊的傳統產業，例如製鞋業、金屬製造業以及汽車零組件等領域，在確定對等關稅為15％後，原本沈重的出口壓力可望獲得稍許緩解，讓相關業者能夠稍微喘口氣。

儘管肯定目前的關稅稅率是最好、最優勢的結果，張麗善仍提出反思。她質疑台灣究竟付出了什麼樣的條件才能換取此成果，未來發展是否會面臨衝擊，或需承擔更多責任與壓力。她強調這方面需要多方考量，並希望中央政府能讓資訊更透明，讓民眾清楚知曉有無付出其他代價。

