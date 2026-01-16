台美對等關稅拍板！學者憂「晶片換關稅」恐致產業失衡 警示赴美高成本風險

台美關稅貿易談判有共識，行政院副院長鄭麗君在我駐美代表處舉行記者會說明。翻攝畫面



經歷9個月磋商後，台美對等關稅談取得最新進展，行政院今（1/16）日宣布，已向美方爭取獲得對等關稅15%不疊加、承諾給予232條款最惠待遇等。學者認為，此舉消除企業布局的不確定性，儘管半導體產能外移是因應國內水電資源受限的「利多」選擇，但政府須防範資源過度向高科技傾斜；不過，赴美投資有豁免待遇，卻面臨人事成本劇增拖累毛利率的現實，大規模赴美投資恐衝擊外匯市場，若中小企業投資失利恐牽連金融體系穩定。

台美關稅經雙方多次談判，並於美東時間1月15日結束總結會議，行政院副院長鄭麗君在駐美代表處舉行說明會，此次達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

高科技受限天然資源外移 傳產降稅15%仍需擴大海外

亞太商工總會執行長邱達生受訪時表示，從經濟學的角度觀察，高科技產業產受到水、電、土地等天然限制，台積電法說會上也提及對電力供應不足感到憂心，國內現有資源要維持護國神山的優勢，已經到了盡頭，去年AI需求面相較供給面大幅成長，供不應求成為常態，產能外移是不得不的選擇，美國提供租稅優惠、水電和土地等資源，「並非利空、而是利多」，也反映在今日的股價上。

邱達生也直言，傳統產業面臨的困境，在美國總統川普上台之前，貿易協定覆蓋率不足，已經讓傳產倍感壓力，最早出口到美國的關稅為3.5%，後來突然加曾32%，經過談判後，降至15%，拉到跟日本、韓國相同的水準，比中國的關稅更為優惠，除了產業轉型，政府應協助傳產赴海外拓銷、找尋新的市場，否則資源一面倒湧向高科技產業，恐釀成產業更加傾斜。

邱達生指出，對等關稅與232條款結果出爐後，豁免的比重確定，意味著不確定性因素消除，企業就能趕緊著手布局，對於國內是個好消息，「大家可以過個好年」。儘管美國商務部長盧特尼克宣稱，川普的目標是將台灣整個半導體供應鏈產能40%轉移至美國，但實際上面臨重重挑戰，台積電又是市場價格的制定者，稅金得由買方負擔，市場不需要過度擔憂。

赴美營運暗藏隱憂 生產成本劇增與法律風險陷阱

中央大學經濟系教授吳大任則說，美國最高法院尚未對川普的全球關稅合法性做出裁決，根據外媒報導，即便是川普所提名的大法官也不太支持川普，倘若被判定違憲，這場台美關稅談判形同白談，恐怕又得回到最惠國待遇。

吳大任直言，雖然台灣在232條款爭取到最惠國待遇，但條件式赴美投資的企業才能得到豁免，目的是創造企業赴美投資誘因，然而，以台積電為例，目前美國首座晶圓廠已於2024年順利進入量產，4奈米對台積電是極有經驗的製程，但該廠的毛利率約8%，相較於整體毛利率高達65%，顯示赴美的人事成本和供應鏈等，大幅提升生產成本，隨著產能增加，且面臨人力有限，往後這些部份問題將逐漸浮現。

吳大任認為，政府提及要將台灣經驗複製美國，現實的問題是，美國環境和法律跟台灣截然不同，任何事情都要因地制宜，應該要找熟悉美國法律的專家擔任顧問，協助國內企業熟悉當地的情況，同時避免落入法律陷阱。

對美千億元投資 恐衝擊金融、匯市穩定

有關美商務部稱政府將提供至少2500億美元的信用保證，促進國內企業進一步投資。吳大任指出，目前台積電、鴻海、廣達等大型企業陸續前往投資，大型企業能確保一定的資源來支應，即便出現虧損，仍有辦法進行損益平衡，反觀中小企業投資量能有限，背後風險不小，倘若營運失利，恐將牽連金融體系，必須慎思金融體系能否承受的問題。

況且，對美投資將對匯率產生極大影響，吳大任質疑，韓國政府對美投資總額達3500億美元，其中2000億美元採「分期付款」方式、每年支付上限200億美元，以防外匯市場受衝擊，我國政府並未說明投資金額是採何種方式去處理，若一年要轉出上百億美元的金額，台灣的外匯市場能否承受這樣大量的交易？

吳大任提及，我國除了對美國進行軍備採購，其他如能源投資、農產品開放等議題，都是全民要付出的代價，這些部分都並未說明清楚，政府應該把民眾關切的議題做一個完整的交代。

