台美對等關稅拍板 專家：傳產受惠

▲台美對等關稅談判結果出爐，台灣對美出口產品適用關稅確定為15%，且不再累加其他關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判結果出爐，台灣對美出口產品適用關稅確定為15%，且不再累加其他關稅。中央大學經濟學教授吳大任指出，這項結果對台灣傳統產業而言，有助於改善長期在美國市場面臨的不公平競爭環境，但在半導體赴美投資、金融體系承擔風險，以及匯率衝擊等層面，仍潛藏不小隱憂，政府有必要對外說明整體承擔成本與風險控管能力。

對等關稅改善傳產競爭環境 就業面影響具重要性

吳大任表示，對等關稅主要影響台灣約20%多的出口產品，佔比雖不高，但涉及的多為傳統產業，就業人口約200萬人，甚至高於電子業，因此從就業結構角度來看，其影響具一定重要性。

他指出，過去台灣工具機、機械設備等傳統產業在美國市場，長期面臨日本關稅條件較優惠的不公平競爭，如今關稅條件趨於一致，有助於台灣業者恢復競爭力。關鍵並非關稅高低，而是是否能取得公平的競爭環境。

吳大任也指出，此次談判結果中，台灣在對美貿易順差仍高的情況下，仍爭取到15%的關稅水準，已屬不易。相較之下，關稅條件低於台灣的國家，主要為英國與新加坡，但兩國多屬對美貿易逆差國。

5000億美元投資承諾 金融體系恐承擔高風險

不過，優惠關稅背後的代價同樣龐大。吳大任指出，相關協議涉及約5000億美元投資，其中2500億美元為企業自主投資，主要由台積電、鴻海、廣達等具備資金與海外融資能力的大型企業承擔；另2500億美元則由政府提供信用保證，協助半導體供應鏈中的中小企業赴美投資。

他提醒，政府信用保證金額折合新台幣約7至8兆元，中小企業本身承擔風險的能力有限，赴美投資也不見得一定獲利，若未來退出市場，相關融資風險恐轉嫁至台灣金融業。過去「兩兆雙薪」政策已讓部分銀行承壓，這次規模更大，潛在風險不容小覷。

匯率衝擊升溫 央行與金管會應說明承擔能力

除金融信用風險外，匯率風險同樣值得關注。吳大任指出，赴美投資須將新台幣兌換成美元，若三年內每年對外投資規模高達1000億美元，台灣匯率市場是否能承受，仍是未知數。

他以韓國為例說明，韓國對美投資2000億美元採10年分期進行、每年約200億美元，主要就是為避免對匯率市場造成過大衝擊。相較之下，台灣投資節奏更為集中，央行與金管會是否有能力因應，應向外界清楚說明。

半導體赴美設廠 營運、人才與技術外流風險浮現

在實際經營層面，半導體赴美設廠也已出現結構性挑戰。吳大任指出，目前台積電美國亞利桑那州廠量產製程為4奈米，財務表現顯示毛利率僅約8%，與台灣本地超過60%的水準落差甚大。

他認為，隨著二廠、三廠陸續加入、製程更先進，未來將面臨美國工程師聘用成本高、勞動法規嚴格、供應鏈配合度不足等問題，生產效率恐進一步承壓。此外，派駐美國的台灣工程師若取得當地身分，未來遭競爭對手高薪挖角的風險也將升高，技術隨人流動，技術外流問題勢必成為長期挑戰。

市場准入利大於弊 但未揭露成本引發疑慮

針對美國企業來台投資半導體、AI、國防、生技等「信賴五大產業」，吳大任認為整體仍是利大於弊。美商具備高度創新能力，來台投資有助於技術外溢，台灣工程師也能透過外商歷練提升技術層次。

不過，他也指出，外界原先關切的農業、汽車、食品、國防軍備採購，以及美國能源產品與阿拉斯加投資等議題，並未在此次協議中清楚揭露。即使美方暫未提出進一步要求，政府仍有責任對外說明，是否確實未納入，或僅是後續仍待協商。

吳大任：談判成果屬階段性 僅解決短期不公平問題

整體而言，吳大任認為，此次關稅談判確實讓台灣在美國市場，與日本、韓國站在較為齊平的競爭起點，解決了傳統產業自去年9月以來面臨的關稅困境。

但他強調，這並未改變台灣無法加入RCEP、CPTPP，在亞洲市場持續處於劣勢的結構性問題，此次成果更像是「階段性修正」，後續如何在產業競爭力、金融穩定與國家風險之間取得平衡，仍有賴政府提出更完整的說明。

