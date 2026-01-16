台美對等關稅拍板 童子瑋：替台灣產業守住關鍵底線

台美對等關稅談判拍板，基隆市議長童子瑋表示，為台灣守住產業關鍵底線。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／新北報導〕台美關稅談判今日出現關鍵進展，台灣成功爭取對等關稅降至15％，且不疊加最惠國待遇，在半導體等項目取得最優惠條件，與日本、韓國、歐盟站在同一條起跑線上，基隆市議會議長童子瑋表示，這個結果替台灣產業守住關鍵底線，為台灣出口、半導體與高科技供應鏈提供制度性的確定性，攸關產業信心與長期布局。

童子瑋表示，在全球經貿局勢高度不確定、主要國家紛紛採取保護政策的情況下，這是一項來之不易、也攸關產業競爭力的重要成果。行政院談判團隊替台灣守住的關鍵底線，也為出口產業、半導體與高科技供應鏈爭取到制度保障的確定性，讓台灣不會被排除在全球供應鏈之外，這是攸關產業信心與長期布局的關鍵一步。

今天上午，台股站上3萬1千點，台積電股價也突破1700元，用市場的表現為這次談判結果喝彩。許多投資股票與ETF的朋友，應該也能在年節時期，帶著一個安心的笑容。

童子瑋指出，談判成果只是另一個開始，真正的挑戰還在後面。作為地方政府與市政團隊，應該要思考的是：如何加強地方產業的實際韌性，把這些成果轉化為真正的國際競爭力。市府應該立刻開始行動，協助在地企業升級轉型、接軌國際供應鏈、為中小企業降低外部衝擊、提供更實質的支持、改善基礎建設，同時打造更好的投資與就業環境，讓產業根留基隆、讓人才願意留下。

中央已經在談判上打好基礎，地方政府能不能把配套真正落實，這才是讓基隆的產業，在國際變局中持續前進的關鍵。

