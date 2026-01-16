台美對等關稅拍板15%！侯友宜「一件好事」：98%中小企業政府要重視

政治中心／綜合報導

美國商務部於美東時間15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。對此，新北市長侯友宜今（16）日上午回應，台美貿易有進展是一件好事。

侯友宜上午出席「115年市長行動治理座談會議-樹林區」前受訪表示，半導體產業是台灣經濟的命脈，所以政府一定要謹慎以對，守護台灣最重要的核心產業。

廣告 廣告

侯友宜說，除了半導體以外，他特別要提到台灣有98%都是中小企業，中小企業才是我們的根，大企業可以海外佈局、分散風險，對於中小企業的挑戰，政府要重視這一個區塊。

侯友宜呼籲，政府一定要投下更多的資源來保護中小企業，新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，能夠永續深耕，這是我們最重要一環。新北市還有很多的製造業，也要多多關心，會跟製造業並肩作戰。

更多三立新聞網報導

國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

獲總統盃黑客松大獎！新北消防智慧冷鏈無人機「血品直送」突破輸血困境

國民黨高層將赴北京參加國共論壇 侯友宜：一定要符合法治和台灣民意

新北市捷運警察隊正式成立 全力護市民乘車安全

