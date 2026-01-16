台美對等關稅敲定降至15%...洪申翰感嘆「談判人員對外為國打出一條路」：但對內能不能好好審預算？

台美今（16）日敲定對等關稅最終結果、對等關稅調降15%不疊加，勞動部長洪申翰發文感謝談判團隊，表示能取得這樣的成果，就是台灣人內在的韌性；他也感嘆，對外我國涉外人員努力為國家打出一條路，「但對內，我真的很想問一句，到底能不能好好審預算了？路就在眼前，為什麼，不讓這個國家能夠往前走？」

「麗君副院長和談判團隊真的辛苦了」，洪申翰今日早上在臉書發文表示，過去台灣因為中國阻撓，在洽簽國際貿易協議上，都有很多的困難，但現在這份內容，非常多的環節，就是最惠國待遇。

廣告 廣告

洪申翰直言，這不管相比日韓，或相比東南亞、中國，都是更具競爭力。

洪申翰感嘆，這一路在多少內部唱衰、波折，大家都看在眼底，能取得這樣的成果，其實這就是台灣人內在的韌性。

洪申翰說，對外，我國的談判、涉外人員是這麼努力，為國家利益拼搏，打出一條路來，「但對內，我真的很想問一句，到底能不能好好審預算了？路就在眼前，為什麼，不讓這個國家能夠往前走？」

（圖片來源：洪申翰臉書、三立新聞）

更多放言報導

週休三日連署通過勞動部最晚12/7給回應...洪申翰今受訪指企業、勞工就業型態多元：正在收集各方意見

長榮機組員抱病出勤逝世...洪申翰公布「病假權法制化」進度：病假未滿10天雇主不得做不利對待