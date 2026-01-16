台美對等關稅確認「15％不疊加、半導體稅率最惠待遇」 AIT：建立雙方戰略經濟夥伴關係
美國川普總統於去（2025）年8月公布最後一波「對等關稅」課稅稅率名單，台灣從原先的公布的32％降至20％，但是既有稅率再加上20％「對等關稅」。經過雙方5個月的磋商後，台美雙方今（16）日均宣布達成包括「台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。美國在台協會（AIT）今（16）日對此在其Facebook上發文表示，該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。
AIT表示，今天該協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業回流。這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作機會，並鞏固國家安全。該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。
AIT說明，根據協議，台灣將協助美國投資台灣的半導體、人工智慧、國防科技、電信及生技產業，以促進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易往來。
以下為台美敲定的對等關稅基本內容：
1.對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，總計不超過15％。
2.對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國232條款關稅，總計不超過15％。
3.美國將對學名藥及其成分、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，實施0％對等關稅。
4.未來對台灣半導體適用的232條款關稅，將獎勵在美國投資的台灣半導體製造商。
5.台灣企業若在美國新建半導體產能，在經核准的施工期內，可進口其規劃產能最多2.5倍的半導體而免繳232條款關稅；且超過配額的進口仍適用優惠的232條款稅率。
6.已完成在美國新建晶片產能計畫的台灣企業，仍可進口相當於其在美國新產能1.5倍的晶片而免繳232條款關稅。
