台美對等關稅談判出爐 國民黨：放任技術外移美國、對美喪權辱國

國民黨發言人牛煦庭。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

美國對台對等關稅結果出爐，確定15%不疊加，但台灣要加碼投資美國5000億美元。國民黨發言人牛煦庭上午批評，談判結果是五五開承諾跳票；供應鏈整體外移，外帶信保壓榨中小企業；MOU規避審查，也放掉對台有利條件。

牛煦庭呼籲，執政黨不要放任技術外移美國、不要讓我們百業留在寒冬、不要對美喪權辱國、不要對內隻手遮天，也宣示之後在野黨會加大監督力道。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，美國商務部說要恢復美國半導體製造的領先機會，這句話相對的意思就是台灣要失去半導體領先機會，那護國神山沒了，我們還剩下什麼？

廣告 廣告

美台今公布對等關稅談判結果，牛煦庭指出，去年10月行政院副院長鄭麗君曾承諾，台灣政府不會答應美方晶片產能五五開的條件，會以產業力與國家利益優先，談判結果仍是至少四成晶片產能移到美國，標準的大跳票。

牛煦庭認為，如今傳出晶片產能外移規模，相當於台積電至少赴美增設5座廠，這樣下去晶片產能將大幅往美國移轉，黑箱談判結果，就是偷渡台灣掏空的事實；若護國神山不在、晶片產業鏈外移，台灣矽盾將逐步溶解。

牛煦庭說，此次談判結果，除要求2500億美元FDI直接投資外，還有另外2500億美元信用擔保，要協助台灣相關產業鏈共同前往美國投資生產，形同整條供應鏈加速移出台灣，這不是掏空？

牛煦庭也提到，過去信用保證貸款大部分用來協助台灣中小企業，額度也沒到2500億美元，如今政府把2500億美元信保貸款資金外移，台灣中小企業怎麼辦？對等政府給予信保貸款紓困轉型的中小企業，將是雙重打擊。

牛煦庭說，台灣GDP僅0.8兆美元，對等談判後要加碼對美2500億美元投資與2500億美元信貸，但南韓GDP規模好幾兆美元卻只有3500億美元，日GDP是幾十兆美元，也只要投資5500億元，台灣對美投資占GDP比例高得離譜。

此外，牛煦庭表示，當前美國國內也有總統川普擴權課關稅的法律爭辯，美國大法官可能做出相關裁決，既然有可能裁決，貿易談判過程應步步為營，不應隨便答應，但此次談判結果未簽協議，只先簽MOU。

牛煦庭說，結果最後就是美國大法官不管如何判決，效力都不及於這些政治承諾，也就是即便美國大法官可能推翻川普主張，但我方這些投資恐還是要當冤大頭；且MOU不在立院條約審查範圍，又要跳過國會？

吳宗憲則批評，行政院說會加強美國在台灣投資半導體人工智慧與防衛科技，但當民進黨政府不斷升溫兩岸衝突，要怎麼期待美國大量投資台灣半導體與人工智慧與防衛科技？哪個商人會投資大陸2027要武統的台灣？

吳宗憲表示，這次談判，把台灣小孩與未來都換掉了，而當協議把優惠與在美擴廠綁定，台灣等於接受長期在美國市場核心圈，要把高附加價值產能都移到美國，這雖然不會讓我們立刻變窮，長期會讓台灣產業結構慢性軟化。

吳宗憲預告，將來本土新增高階研發職缺將降低，工作機會減少，因為外移的是半導體上下游供應鏈，當人才外移，少子化嚴重，民進黨政府執政9年帶給我們什麼？

吳宗憲說，美國說至美國設廠可享一定免稅額，代表美國其實不是降低關稅，只是利用關稅制度重新規劃半導體生產地；優惠不是給台灣，是給到美設廠的外移企業。

更多太報報導

美商務部長稱台灣將投資美國5千億美元? 龔明鑫釋疑：蘋果和橘子不能一同比較

對等關稅談判要台再投資美國5000億美元 鄭麗文：掏空台灣還沾沾自喜

台美對等關稅拍板降至15%不疊加 汽車零配件、工具機與日韓歐站同一起跑線