台美對等關稅降到15%！綠委感謝黃國昌貢獻：用WIFI或是念力促成正果

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民眾黨立委黃國昌率團訪美，聲稱要談軍購、對等關稅議題，未料今(1/13)即傳出，台美對等關稅為15%，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱上午開玩笑地表示，黃國昌的飛機還未落地就傳出消息，無論是用機上WIFI或是念力促成這樣的結果，都該支持。

民進黨立委鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

黃國昌昨日率領民眾黨人士赴美，宣稱要談軍購、關稅，時間包括飛機去回各一日、落地行程一日，總共3天；就在黃國昌搭機後，恰巧《紐約時報》即傳來報導，台美關稅可能降到15%，交換條件是台積電赴美蓋5座半導體廠。

鍾佳濱指出，台美關稅自去年4月以來，就受各界關注，根據美國媒體報導，可期待的關稅稅率為15%，是國人一個樂見的結果，對於促成台美關稅合理制定的努力，都正向看待。

鍾佳濱說，黃國昌搭機還未到達美國前就傳出這樣的消息，也還是正向看待他的努力，因為飛機上，就算可以用WIFI，或是用念力，來促成這樣的結果，也都應該支持。

鍾佳濱表示，台積電對台股有相當貢獻，但不可諱言的是，台積電本身的資金有許多來自國際資本的挹注，而國際資金在美國尋求適當的運用，也是全球布局的考量，尊重台積電的布局，而從市場反應來看，台積電做的決定，應該都符合市場的期待。

