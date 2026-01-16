台美對等關稅降為15%不疊加 賴清德：關注談判清晨「都沒睡覺」 籲朝野黨團支持
總統賴清德今天（16日）表示，台灣與美國達成貿易協議，台美經貿合作會更緊密，台美經濟可同步創造雙贏發展，未來更有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，呼籲未來朝野黨團支持這份協議，讓台灣一起大步向前。
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。
賴清德上午在台中市出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」前，接受媒體聯訪表示，今天清晨「都沒有睡覺」，一直密切關注談判過程，一有狀況隨時解決，直到談判簽訂後大家才放下心。大家一起努力，台灣未來會更好，也呼籲未來朝野黨團支持這份協議，讓台灣一起大步向前。
賴清德說，這次談判政府將協助台灣企業出資、投資美國2500億美元（約新台幣7兆8763億元），台灣政府將運用信用保證支持金融機構授信台灣企業，到美國投資額度2500億美元。
賴清德表示，談判得到4項目標，首先是對等關稅降為15%且不疊加，這是美國主要貿易逆差國包括日本、韓國與歐洲聯盟相同待遇，過去日本、韓國對美簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日、韓商品銷往美國相對台灣商品有競爭優勢，現在「大家全部都拉平」，提供台灣傳統產業銷往美國好機會。
232關稅部分，賴清德說，台灣政府是全球第1個爭取到美國同意，後續到美國投資企業，在半導體或半導體衍生性商品可在一定額度內免稅，額度外可獲最優惠稅率，其他適用232條款商品包括木材傢俱、汽車零組件或太空產業零件等也可獲最優惠稅率。
賴清德表示，第3個目標是「台灣模式」獲美國支持，後續美國會協助台灣政府土地取得、水電基礎設施，讓台灣到美國投資的企業形成群聚，有助於台灣與美國企業在研發設計及廣大市場上合作，讓台灣產業可進一步融入美國經濟結構。
賴清德說，第4個目標是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資對象包括半導體、AI、國防產業、安控產業、次世代通訊產業與生物醫療科技產業等。
賴清德表示，感謝行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等談判團隊辛勞，包括到美國實體談判或在台灣視訊談判都非常辛苦，也感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國家安全會議及行政院相關部會都非常辛苦，談判時「都過美國時間」。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 155
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
民進黨台南市長初選落幕！陳亭妃民調勝出 林俊憲差2%吞敗
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（15）早公布台南市長初選民調，立委陳亭妃60.8557%民調最高，勝過立委林俊憲的58.1630％，但兩人都贏國民黨立委謝...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 122
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 1 天前 ・ 11
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥
台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 18 小時前 ・ 2
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 2
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 11
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權
[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市長初選結果，國民黨高雄市議員白喬茵14日在臉書發文質疑，初選歷時一年多，最終由實體曝光率相對最低的賴瑞隆勝出，並非靠密集跑基層或勤走行程，而是仰賴鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作，以及固樁與宴請等方式，擊敗其他「幾乎用生命在衝刺」的同黨對手。 白喬茵指出，熟悉選舉運作的人都清楚，這樣的選戰規模所費不貲，外界普遍估計，一年多來恐投入數千萬元甚至上億元，也再次印證在台灣政治現實中，資金與組織動員往往比候選人勤跑基層更具影響力。她質疑，賴瑞隆個人是否真有如此雄厚財力，答案顯然是否定的，背後關鍵在於長期資金充沛的派系奧援。 白喬茵直言，派系願意不計成本、豪賭式力挺，究竟看中的是候選人的施政能力與人格魄力，還是「可愛、聽話、且高度可操控性」，值得社會深思。她也點名，新潮流確實培養出不少基層民代，在論述與觀點上具備優勢，但一旦歸順派系，政治生命往往與派系利益深度綁定，優點是團結互助，缺點則是責任分攤、利益共享，讓人難以對派系問題提出批判。 白喬茵進一步指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業與大型工程標案，新潮流長期使用公部門資源的方式備受爭議，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
美關注白１事？昌赴美從實招來？回台會辦正事？
論壇中心／邱暐琪報導民眾黨立委黃國昌在下個月1日卸任之際，昨（11日）臨時宣布訪美，聲稱將和美國政府單位討論關稅和軍購議題，外界質疑是卸任立委前的畢業旅行。黃國昌則反批：「執政者擺爛，自己就有責任撐起這個國家」。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，黃國昌這次赴美，美方就只想問黃國昌一件事。民視 ・ 1 天前 ・ 15