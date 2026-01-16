台美對等關稅降至15% 上銀東元認有助銷售

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台美今天清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率，從原先暫定20%降至15%且不疊加，傳動元件廠上銀集團總裁卓永財指出，日本和韓國是上銀主要競爭對手，維持公平競爭基礎對上銀產品銷售美國有很大的幫助。

電機大廠東元接受記者電訪分析，東元從台灣出口至美國的產品為少部分大馬達和組件，台美對等關稅調降，有助東元成本下降，而且對等關稅調降也間接有助東元對台灣工具機客戶銷售。

廣告 廣告

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

美國商務部公布美台協議內容指出，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，美國貿易擴張法第232條款（Section 232）之下的台灣汽車零配件、木材及衍生產品，不超過15%。

東元指出，其他產品多在台灣以外製造出口，例如小馬達產品主要在越南和墨西哥當地廠區製造，出口至美國和其他市場，未來會進一步提高在墨西哥製造小馬達產能比重。

東元指出，目前在墨西哥製造小馬達產能比重約5成，預估今年底墨西哥小馬達產能比重提升至9成。

從市場比重來看，東元表示，目前美國為主的北美市場占東元合併業績比重約2成，北美市場占東元馬達為主的機電事業群業績比重約33%。

觀察集團在美國德州西屋馬達（TECO-Westinghouse Motor Company）廠區布局，東元表示，有些型號零配件在台灣生產，對等關稅調降有助西屋馬達降低當地生產成本，有助西屋產品在美國市場油氣和電廠應用，增加台灣廠區在集團整體供應鏈生產的布局彈性。（編輯：楊凱翔）1150116