台美對等關稅降至15％! 中國崩潰喊「堅決反對」外交部：無權置喙

[Newtalk新聞] 台美關稅談判達成協議，美國對台對等關稅稅率15%上限且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，更成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。針對中國聲稱「堅決反對」再度發表干預言論，外交部16日回應，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權置喙，其霸權心態只是凸顯自己是破壞國際秩序的「麻煩製造者」。

外交部表示，欣見談判團隊順利完成任務，未來將在此堅實基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略。與相關部會協力，擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

根據中國駐美大使館發出的聲明，中國駐美大使館發言人劉鵬宇跳腳指責，美國「蓄意」推動對台談判，此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾，他威脅美國「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

中國外交部16日下午舉行例行記者會，中國外交部發言人郭嘉昆被問到台美關稅議題時也說：「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。對於中國慣性發布貶抑台灣主權及反對台美官方往來的言論，外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民。

外交部強調，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。台灣與美國進行經貿談判並簽署協議，是主權國家正當權利的行使。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為；中方的相關言論再次凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者，我國政府對此不予苟同並予以譴責。

