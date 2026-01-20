台美對等關稅降至15% 卓揆：2500億信保非投資

台美關稅談判達成共識，行政院上午舉行台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰表示，政府以信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元的企業授信額度，並非企業投資額度，不能再加總成5000億元，以免造成後續談判困擾。

卓榮泰表示，「由產業自主投資是一部分，由政府運用信用保證，由台灣的金融機構來協助國內的產業，我們進行信用保證，這是另外一部分。這延伸現在的2500億加2500億是分開的。」

鄭麗君也解釋，這個模式與日本、韓國的出資模式不同，台灣的信保模式並非政府出資模式，這是基於過去產業成功的經驗，由企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君說明，「這個信保機制最終，最終實際所需的保證專款的規模，會是62.5億到100億美元之間，我們預備分5期來規劃。」

鄭麗君指出，投資MOU的背後在「根留台灣、佈局全球」的戰略目標底下，以台灣模式支持我國產業進行有利的國際佈局，而各界也關心台積電未來投資佈局。

鄭麗君認為，「各位放心，這不是產業供應鏈的移轉，而是我們在美國進一步擴大產業實力，台美共同打造這個供應鏈，護國神山在台灣是持續的壯大當中。」

經濟部長龔明鑫亦表示，「就是我們15%不疊加以後，事實上比其他國家在競爭力上，事實上是算有優勢的，模型上來講的話算是正面。」

台美關稅達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有最惠國待遇稅率等目標，未來數週台美預計將接續完成台美對等貿易協議，我方在總結會議也再度向美方表達，希望美方能儘速完成台美避免雙重課稅，降低雙方企業投資面臨的稅務問題。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

