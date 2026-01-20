台美對等關稅降至15％遭藍白唱衰 學者打臉：這稅率與其他盟國相同

台灣北社20日邀請多位產經、政經教授召開記者會分析台美關稅降低的實質內容與正向意義。 圖：翻攝羅浚晅醫師臉書

[Newtalk新聞] 歷時多久台美對等關稅談判終於在本月16日達成貿易協定，台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率，而台灣也爭取道半導體及半導體言聲等商品等232關稅最優惠待遇。然而，藍白卻繼續唱衰台灣。對此，台灣北社今（20）日邀請多位產經、政經教授召開記者會分析台美關稅降低的實質內容與正向意義。淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，台灣能在與美方沒邦交情況下，談到15％關水，與美國主要盟邦北約、日韓是一樣的，顯現美國沒有把台灣排除在同盟體系之外。

北社理事兼法政財經組副召集人劉名寰指出，美國總統川普對等關稅邏輯是對美國順差越高的國家，關稅越高。2024年台對美順差739億美元，2025年前10個月則是1118億美元，其金額遠超日韓對美順差總和，而能在順差金額如此之高的狀況下，達成一個較好協議，可見台美談判非常成功。

劉名寰提及，這次除了國內工商團體給予支持外，韓國方面也出來發表聲明安撫民心，這在商業競爭的邏輯上，「當你的動作引發對手的關注，代表你作對了什麼事情。」

針對外界質疑台灣 GDP 規模不如日本、韓國，卻要投入高達 5,000 億美元赴美投資，風險過高一事，劉名寰說明，這樣的解讀本身就有偏差。實際上，目前台灣的承諾是由企業自主投資美國 2,500 億美元，政府則提供等額的信用擔保，且並未設定明確履行期限，因此不會對國內資金形成排擠效應。

他進一步指出，台灣去年超額儲蓄已超過 5 兆元新台幣，今年甚至可能上看 6 兆元，讓部分資金適度走向海外布局與投資，應被視為善用國際資源，不僅有助分散風險，也能緩解資金過度集中於國內、推升資產泡沫的問題。此外，此次台美談判的一大特色，在於雙方建立了雙向投資機制，美國同樣看重台灣在科技產業上的實力，未來也將進一步擴大對台投資，這對台灣產業的中長期發展具有關鍵意義。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，過去台灣赴中國投資時，沒有人會說是在「掏空台灣」。然而，現在看到美國要求台積電加碼赴美投資卻認為會「掏空台灣」。他直言，這些批評的人的人完全沒意識到二者實質差異，「哪個國家有智慧財產權的保護？哪個國家政府（中國）會幫助廠商來偷技術」，並表示近期德國、日本、南韓在中國都正在遭受的問題。

他強調，目前台灣半導體產業無人可以取代，在研發、創新上，台灣的環境比美國好，台灣先進技術並非他國想要超車就能超車。

淡江大學戰略所助理教授馬準威分析，台灣與美國在沒有正式外交關係下，能與美方順暢溝通，代表台美之間互信程度相當高，這對於台灣國際安全、對外關係發展是正向訊息，尤其台美關稅15％與美國主要盟邦北約、日韓是一樣的，從此可見美國沒有把台灣排除在同盟體系之外。

馬準威指出，台美關稅協議敲定的時程明顯早於美中之間的相關安排，顯示美國在對台布局上優先於對中處理，反映其處理兩岸事務的思維已逐漸跳脫過往框架，也預示未來對台政策將具備更大的彈性空間，對台灣而言是一項重要契機。

