台美對等關稅 江啟臣盼政府民間協力先追回流失訂單

（中央社記者王承中台北16日電）台美對等關稅降至15%且不疊加，立法院副院長江啟臣今天表示，僅能緩解台灣部分產業的經營壓力，現實是已經落後競爭對手近半年時間，產業根本笑不出來，現在政府要做的是與民間齊心協力追回流失的訂單。

台美關稅談判今天結束總結會議，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君在華府表示，台美談判歷經9個月，今天進行總結會議，台灣取得美方給予兩個最優惠待遇，包括對等關稅降至15%且不疊加，是美國主要貿易逆差國中的最低稅率，並與日、韓、歐盟齊平。

立法院副院長江啟臣發布新聞稿指出，台美對等關稅降至15%且不疊加，僅能緩解台灣部分產業的經營壓力，尤其台中是台灣工具機、自行車、手工具、水五金及航太零組件的核心聚落，近半年來的20%疊加關稅已讓部分製造業面臨減班潮，甚至關廠壓力。

江啟臣表示，現在關稅稅率降至15%不疊加，雖讓廠商有機會與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去先機及市場訂單如何找回恐怕是未知的挑戰。政府未來如何輔導升級轉型，協助產業降低成本、提高競爭力、開拓多元市場才是產業能繼續走下去的關鍵。

江啟臣指出，關稅談判協議另一重點在「赴美投資」，目前台美雙方規劃的5000億美元投資區分為兩類，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

江啟臣表示，這筆鉅額投資雖以半導體（台積電）為首，但可能會帶動龐大的供應鏈移動，台中的精密機械設備、自動化系統廠商，有機會藉此跟隨大廠赴美設立「維修中心」或「組裝線」，從單純出口轉向「在地服務」。

江啟臣指出，這也意味著台灣必須將大量資本與產能移往美國，中部優秀的精密機械工程師可能被抽調至美國廠，加劇台灣在地人才短缺問題；再者，廠商必須適應美國高昂的勞工與電力成本，這對台灣的小型傳產將會是巨大的考驗。

江啟臣表示，這項「以投資換稅率」的新賽局，對以製造業為核心的台中傳統產業來說，是從「加護病房」轉入「普通病房」，但距離產業復甦、全面升級轉型，仍有一段漫長的路要走。

江啟臣指出，縱使爭取到與日本、韓國、歐盟同樣15%的關稅稅率不疊加，但現實是已經落後競爭對手近半年時間，產業根本笑不出來，現在政府要做的是在確定稅額後與民間齊心協力付出雙倍的努力追回過去流失的訂單，方能讓台灣產業在這波關稅浪潮中重新站起。

江啟臣表示，此刻也是台灣傳統製造業從「淘汰戰」進入「耐力戰」的開始，具體建議政府積極協助產業技術轉型、服務轉型、策略轉型，整合產業能量，除製造、銷售還要創造其他附加價值，打造不同產業特色及產業競爭力，以求最短時間內帶領業者在國際競爭中突圍。（編輯：蘇志宗）1150116