台美對等關稅「15％不疊加」 北市產發局：企業佈局有明確方針

〔記者孫唯容／台北報導〕美國宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率15%，為對美國逆差國之中，最低的稅率。北市產發局長陳俊安說明，台北市雖然沒有製造業，但不少企業總部皆設於台北，對於關稅的確定，讓企業在整體布局上能夠有更明確的方針。

行政院日前宣佈台美關稅達成15%不疊加共識，台灣並獲得美國貿易擴張法232條款最惠國待遇，而台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。

台北市產業發展局長陳俊安表示，台北雖然沒有製造業，不過許多企業總部都設在台北，因此對於關稅的確定，讓企業在整體布局上能夠有更明確的方針。台北市府也會持續提供北市企業相關協助，特別是針對中小企業的數位化以及開拓多元市場的部分，今年除了持續辦理外，也會加大力道。

