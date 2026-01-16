台美對等關稅「15%不疊加」 美承諾給我232條款最優惠待遇

美國總統川普（Donald Trump）自去（2025）年4月宣布對各國實施對等關稅，在經歷9個月磋商後，台灣時間16日上午9時，行政院副院長鄭麗君等人於台灣駐美代表處舉行記者會說明談判成果，包含已向美方爭取得到「對等關稅15%不疊加」，以及美方承諾給予台灣《232條款》最惠待遇等2個最優惠待遇。

鄭麗君表示，我方預計在數週後與美國貿易代表署正式簽署貿易協定，並承諾在談判團隊回國後，將再詳細與國人報告談判成果。

根據台灣主要智庫推估，若與4月最初宣布的32%對等關稅相比，15%的稅率預計可將對我國產業出口、相關就業及GDP成長等造成的衝擊減緩8成。此外，該稅率已與日韓兩國齊平，代表台灣已爭取到與主要競爭國相同的立足點。

鄭麗君也指出，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，貿易逆差中有9成來自半導體及其衍生品，因此《232條款》內容的磋商也十分重要。雖然美方尚未公布《232條款》調查結果與最終稅率，但台灣已獲得美方承諾，無論未來半導體及其衍生品關稅為何，都將給予最優惠的待遇。

鄭麗君進一步說明細節，美方是依據川普日前提出的「投資免稅」原則，給予台灣輸美半導體及其衍生品零關稅投資產能2.5倍的配額，配額外的部分也享有15%的優惠關稅，若未來《232條款》公布後的關稅低於15%，也會擇其低者給予台灣；台灣企業未來赴美投資設廠、營運所需的原物料、設備、零組件等，同樣也可豁免對等關稅及《232條款》關稅。

除半導體及其衍生品外，台美談判團隊也針對《232條款》中的其他調查項目達成共識，包含台灣輸美汽車零組件、木材給予15%不疊加的關稅；航空零組件給予對等及《232條款》零關稅的優惠。

鄭麗君強調，目前《232條款》調查的項目仍在持續增加中，因此台美雙方也在MOU中載明，未來將持續逐項談判協商，爭取相關優惠。

在對美投資方面，台灣則向美國提出台灣模式，以科學園區經驗協助美國打造產業聚落，由企業自主規劃投資規模；我國政府則提供信用保證，給予上限2500億美元的授信額度；美方也會提供土地、水、電、基礎設施、便捷行政措施及友善法規環境。

鄭麗君強調，台灣模式與日韓模式差異在於，是由政府扮演信保角色，讓金融機構進行審查，給予有融資需求的企業實際支持，目的是為了達成台灣半導體產業「根留台灣、布局全球」的戰略目標，協助台灣產業切入美國本土供應鏈搶佔AI商機。

