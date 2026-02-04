台美對等關稅15%不疊加 賴清德：連黃仁勳都公開讚賞

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨主席、總統賴清德今(2/4)表示， 我國行政團隊與美方談判順利得到15%對等關稅不疊加的重要成果，不但反映在股市及出口上，連輝達執行長黃仁勳都公開讚賞，立院若遲未通過總預算案，不僅對民生經濟衝擊，也恐使台灣在AI浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展危機。

民進黨主席、總統賴清德，民進黨提供

民進黨下午召開中執會，並於會後由發言人吳崢轉述賴總統致詞，全文如下：

立法院已在上周五結束第11屆第4會期。首先，我要感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，也要感謝立法院完成立法，讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。

然而，令人遺憾的是，本會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及強化國軍作戰能力的《國防特別預算條例》草案，未能付委審查。

反而，卻強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會中，通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

我要再次強調，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

至於，強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已7度公開表達支持的立場。

若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

我要再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

此外，在行政院副院長鄭麗君與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅15%且不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。

這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定。日前，黃仁勳公開讚賞談判結果，及肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

