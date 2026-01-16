台美對等關稅15％、中國輸美稅率47％！梁文傑：中國台商會有影響

關於台美關稅談判結果對兩岸經貿的影響？陸委會發言人梁文傑說，中國出口到美國的關稅是47％，在中國的台商可能有一些影響。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅15％且不疊加外，更成為全球第一個取得232條款半導體及衍生品關稅「最優惠待遇」國家。關於台美關稅談判結果對兩岸經貿的影響？陸委會發言人梁文傑說，中國出口到美國的關稅是47％，在中國的台商可能有一些影響。

台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今日與美方達成共識，並完成MOU簽署。鄭麗君稍早表示，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」，這是本次談判兩個最重要的成果。

梁文傑在陸委會記者會指出，這一次的關稅談判，有看到很多人評論，基本上對等關稅調降到15％，和日本、韓國、歐盟齊平，其實最大的獲利者，應該是台灣的傳統產業，譬如像工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等等。

梁文傑談及，未來在此稅率之下，我們的競爭力會相當高。中國出口到美國的傳產稅率大概47％，台灣15％，如果是從事這方面的產業，在中國的台商可能會有一些影響，但具體到底要怎樣做生意？要在哪裡投資？當然是由廠商自己考慮。

