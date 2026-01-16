台美對等關稅15% 卓揆：談判團隊達成四大目標擊出漂亮全壘打

針對台美關稅談判結果出爐，行政院長卓榮泰今天(16日)表示，我方談判團隊成功爭取到15%對等關稅且不疊加、享有232條款的最優惠待遇、以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，以及促進台美貿易平衡等四大談判目標，可謂擊出一支漂亮的全壘打。卓榮泰也強調，行政院會依法將此談判成果送至立院審議，誠懇希望能獲得朝野的共同支持。

台美關稅談判結果出爐，雙方達成包括對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項結論。

廣告 廣告

對此，行政院長卓榮泰也發表談話，向國人報告由行政院副院長鄭麗君及總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊與美方談判的成果。卓榮泰說，這次的談判，我方所秉持要追求的4項談判目標，可說全數達成。

首先，第一個目標是對等關稅再調降。卓榮泰說，台灣已經爭取到15%的對等關稅且不疊加，計算方式與日本、韓國、歐盟等國相同，第二個目標則是台灣廠商赴美投資半導體以及半導體其他衍生品跟其他項目的關稅，都享有232條款的最優惠待遇。

卓榮泰並說，政府達成的第三個目標是以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國的業者在美國拓展半導體、ICT產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作。其中，由台灣企業直接自主投資有2500億美元，另外由政府銀行融資信保支持2500億美元，投資領域會包括半導體、ICT供應鏈等，會與美國共同建立一個產業聚落。卓榮泰也指出，台灣有護國神山，「只要祖風留在台灣、山在台灣，台灣就是山」，我們就可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

卓榮泰也表示，第四個目標則是促進未來台美貿易更加平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。從結果來看這次談判，談判成果豐碩，值得肯定。卓榮泰說：『(原音)談判團隊經過多次努力以及多次協商完成這樣工作，等於是擊出一支漂亮的全壘打，值得我們為談判團隊表示很大的嘉許。未來我們還要進一步達成台美貿易協議。』

卓榮泰也強調，這些談判成果得來不易，過去近10個月以來的時間，政府一方面密集的談判，另外一方面也率先推出強化韌性的特別條例與特別預算並獲得立法院的支持，現在進一步獲得與所有對美國貿易順差國家中最優惠的關稅待遇，這也凸顯美方是將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰再次感謝談判團隊的辛勞，取得佳績。他也向立法院喊話，強調行政院會依法送請立法院審議，誠懇希望朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果。