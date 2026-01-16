台美對等關稅15％ 鄭麗君：減緩去年4月的產業衝擊8成

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台美關稅今（ 16）天完成談判，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君表示，在這次磋商當中，台灣爭取到對等的最惠待遇、232條款的最惠待遇，減緩了去年4月曾經帶來的產業衝擊約8成；他強調這是逆差國中的最低稅率，與主要競爭國立足於相同的競爭定位，因此相當程度減緩產業衝擊。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，今天與盧特尼克、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議後，共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

隨後，鄭麗君與楊珍妮在駐美代表處召開記者會說明相關內容。鄭麗君表示，美國在談判過程當中，除了對等關稅談判，對有232條款重要項目國家，例如歐盟、日、韓等國家都分別由商務部進行232條款及相關投資合作談判，台灣也是美國重要半導體製作的夥伴，所以台美之間除對等關稅談判，也必須就232條款及其延伸品項目談判合併在一起談。

鄭麗君回顧，第一個階段是去年4月美方課以台灣32％關稅，談到7月底已有一定共識，不過因當時美方232的半導體關稅政策還未明，且美方政策還在發展中，所以美方告訴我方，因232半導體關稅需要時間，此項目台美必須繼續談，8月初才給予台灣暫時性對等關稅20％；進入第二階段，主要是和商務部進行供應鏈合作以及232條款磋商，歷經兩階段後在今天達成共識。

鄭麗君說，台美達成的協議是很獨特的協議，因美方232條款的半導體關稅還在持續發展中，而我方是全球第一個預先取得優惠模式的國家，減少了我方高科技產業所面對的不確定性。

他說明，近期美國公布第一波232半導體關稅，對部分晶片課徵25％關稅，而談判中觸及的半導體及半導體衍生品屬於第二波「未來式」的關稅。雙方談的是，若美國未來制定232半導體及其衍生品相關關稅，將提供赴美投資企業享有2.5倍產能零關稅的配額，以及配額外15％的優惠關稅；倘若屆時半導體關稅稅率低於15％將從其低。

鄭麗君也指出，台美對等貿易協議將為在美投資設廠企業提供原物料、設備、零組件等豁免，這亦屬未來式，代表著若美國制定232關稅，將提供這項優惠模式。

至於台美關稅談判結果對半導體外產業的影響，鄭麗君說，台美在第一次實體會議時，就已與美國說明台灣因條約締結法設有國會保留條款，因此簽署的協定及協議都必須送國會審議，所以在完成正式簽署後，就會將完整協議文本送交國會。

鄭麗君也承諾會提出完整的影響評估，不過現在整體來看，在這次磋商當中，台灣爭取到對等的最惠待遇、232條款的最惠待遇，減緩了去年4月曾經帶來的產業衝擊約8成，基本上我方成功地把稅調降，且是逆差國中的最低稅率，與主要競爭國立足於相同的競爭定位，因此相當程度減緩產業衝擊。

