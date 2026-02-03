台美布局關鍵礦物 經濟部：稀土自主產線3年內量產

台美於華府簽署《矽盛世宣言》（Pax Silica Declaration），經濟部長龔明鑫於今（3）日揭露具體執行藍圖。相較於過往以原則性共識為主的對話，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）展現了高度實戰性，不僅克服美東暴風雪完成實體會議，更針對稀土自主化、無人機認證及AI語料庫等關鍵領域，定出明確的「量產時程」與「技術對接」路徑。

稀土自主化：工研院啟動研發實驗線，目標3年量產

在本次對話中，最受矚目的實質成果首推「關鍵礦物」的資源安全布局。為擺脫對單一供應鏈的過度依賴，經濟部宣布已指示工研院投入自主研發稀土實驗線，並設定在3年內建立完整的量產線，目標是滿足台灣本土50％的稀土需求。

美方對台灣此項自主研發計畫展現高度興趣，雙方已達成共識，由美方協助台灣掌握全球礦源，並研議在第三地（如菲律賓或拉丁美洲）共同投資開發。此舉不僅鞏固了半導體上游原料的韌性，更建立起台美共同防禦經濟脅迫的實體戰線。

無人機非紅供應鏈：Green UAS協議簽署，直攻美方市場

針對快速成長的無人機與通訊韌性需求，本次EPPD也取得了突破性進展。在經濟部與AIT的見證下，工研院與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署了「Green UAS授權評鑑協議」。

這項合作意味著台灣無人機及相關零組件廠商，將能直接透過工研院取得國際資安認證，快速切入美國政府與關鍵基礎設施的採購清單，透過串聯低軌衛星、Open RAN與6G技術，台灣正積極轉型為全球「非紅供應鏈」中最可信賴的科技堡壘。

軟實力對接：正體中文語料庫納入AI模型，確保數位主權

在AI技術應用層面，雙方正式推動「正體中文語料庫」於AI大型語言模型（LLM）的應用與開發。龔明鑫強調，建立可信賴的AI系統至關重要，透過台美在AI語料、先進機器人與智慧醫療領域的深度媒合，台灣將從硬體優勢延伸至軟體韌性，確保AI時代的資訊安全與文化主權。

展望區域合作：延展至菲律賓與拉丁美洲

除了雙邊技術合作，本次會議也確立了台美在第三國的戰略布局，雙方同意將經濟夥伴關係延伸至菲律賓及拉丁美洲等優先區域，共同推動區域繁榮與鏈結；至於產業界關注的《避免雙重課稅協定》（ADTA），我方已在會中再次向美方爭取儘速通過相關法案，美方也承諾將積極協助處理此一急迫議題。